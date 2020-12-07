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Строительство дома по программе реновации завершили в районе Богородское
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Строительство дома по программе реновации завершили в районе Богородское

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Миллионная улица, 3 Карта всех событий

Строительство жилого дома по программе реновации завершилось в столичном районе Богородское. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка расположена по адресу улица Миллионная, владение 3.

— В районе Богородское готовится к вводу жилой дом для переселения по программе реновации. На объекте завершены все строительные работы и благоустройство придомовой территории, — отметил Загрутдинов.

Объект двухсекционный, его фасады облицевали керамогранитом и фиброцементными плитами. Дом рассчитан на 96 квартир: 12 однокомнатных, 72 двухкомнатные и 12 трехкомнатных. Общая жилая площадь превышает 435 квадратных метров.

Помещения первого этажа сделали нежилыми, там оборудовали лифтовый холл, помещение дежурного, зону почтовых ящиков и так далее. В новостройке подключены системы охраны входов, видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Территорию возле дома озеленили и благоустроили, там появились детская и спортивная площадки, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, программу реновации утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. Она затронет порядка одного миллиона москвичей.

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