Более 20 соцобъектов построят по программе реновации в Северном Измайлове

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Северное Измайлово Карта всех событий

Более 20 социальных объектов построят по программе реновации в столичном районе Северное Измайлово. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Кварталы реновации будут обеспечены объектами социальной инфраструктуры. Из 22 объектов, запланированных к строительству, 18 — это школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиника и медицинский центр, — отметил он.

В районе возведут административное здание и многофункциональные центры. Два детсада построят в микрорайонах 41–50, в одном будет оборудован бассейн. Также там появятся три школы, два образовательных комплекса, поликлиника и медцентр, ФОК для детей и школа искусств.

Кроме того, работы запланированы в микрорайонах 37–39. Там будут размешены два образовательных учреждения для дошкольников, детская школа искусств и общеобразовательная школа. Еще одну школу и ФОК построят в квартале 80.

По словам Левкина, в Северном Измайлове по программе реновации переселят 36 тысяч горожан.

Напомним, программу реновации утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. Она затронет порядка одного миллиона москвичей.

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