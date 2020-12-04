Более 200 семей начали переселение по программе реновации на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Константина Федина, 13 Карта всех событий

Началось переселение в дом по программе реновации жилья на востоке столицы. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, новостройка находится по адресу улица Константина Федина, дом 13. Сюда переедут бывшие жители домов на улице 11-Парковой, дома 57, корпуса 3 и корпуса 4, а также Щелковского шоссе, дома 60.

— Сюда запланирован переезд 216 семей. Процедура переселения разделена на три этапа. Это вынужденная мера в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции в Москве, — уточнил Левкин.

Он также добавил, что выдача смотровых ордеров для новоселов начнется 4,7 и 9 декабря. Центры по информированию по переселению будут работать согласно требованиям Роспотребнадзора, что подразумевает соблюдение горожанам социальной дистанции и применение средств личной защиты.

Левкин напомнил, что в районе Северное Измайлово в программу реновации включили 179 домов, в которых проживает 36 тысяч жителей.

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