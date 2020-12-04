Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 200 семей начали переселение по программе реновации на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 200 семей начали переселение по программе реновации на востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Константина Федина, 13 Карта всех событий

Началось переселение в дом по программе реновации жилья на востоке столицы. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, новостройка находится по адресу улица Константина Федина, дом 13. Сюда переедут бывшие жители домов на улице 11-Парковой, дома 57, корпуса 3 и корпуса 4, а также Щелковского шоссе, дома 60.

— Сюда запланирован переезд 216 семей. Процедура переселения разделена на три этапа. Это вынужденная мера в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции в Москве, — уточнил Левкин.

Он также добавил, что выдача смотровых ордеров для новоселов начнется 4,7 и 9 декабря. Центры по информированию по переселению будут работать согласно требованиям Роспотребнадзора, что подразумевает соблюдение горожанам социальной дистанции и применение средств личной защиты.

Левкин напомнил, что в районе Северное Измайлово в программу реновации включили 179 домов, в которых проживает 36 тысяч жителей.

Читайте также: Кадастровый номер присвоили дому по реновации в Можайском районе Москвы

реновацияпереселение семейМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дауншифтинга больше нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Неизвестный солдат Николай Сиротинин

Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Все мнения
О проекте