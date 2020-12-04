Кадастровый номер присвоили дому по реновации в Можайском районе Москвы

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Кубинка, 18к2 Карта всех событий

Дому по программе реновации жилья на западе столицы присвоили кадастровый номер. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

Уточняется, что новостройка находится по адресу улица Кубинка, дом 18, корпус 2.

В 14-этажном доме с подземным паркингом общей площадью 10,7 тысячи квадратных метров расположено 99 квартир, среди которых 43 — однокомнатные, 35 — двухкомнатные, 21 – трехкомнатные. Некоторые квартиры будут оборудованы для маломобильного населения.

На первом этаже разместятся нежилые объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

Как уточнил глава ведомства Денис Майданов, дом по реновации в Можайском районе стал первым в 2020 году домом, который поставили на кадастровый учет.

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