Кадастровый номер присвоили дому по реновации в Можайском районе Москвы
Дому по программе реновации жилья на западе столицы присвоили кадастровый номер. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.
Уточняется, что новостройка находится по адресу улица Кубинка, дом 18, корпус 2.
В 14-этажном доме с подземным паркингом общей площадью 10,7 тысячи квадратных метров расположено 99 квартир, среди которых 43 — однокомнатные, 35 — двухкомнатные, 21 – трехкомнатные. Некоторые квартиры будут оборудованы для маломобильного населения.
На первом этаже разместятся нежилые объекты социального, коммерческого и культурного назначения.
Как уточнил глава ведомства Денис Майданов, дом по реновации в Можайском районе стал первым в 2020 году домом, который поставили на кадастровый учет.
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