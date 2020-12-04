Более 14 социальных объектов по реновации построят в столичном районе Коптево

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Россия, Москва, Северный административный округ, район Коптево Карта всех событий

В районе Коптево на севере столицы появятся 15 социальных объектов по реновации. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, свыше 23 тысяч участников программы реновации жилья обеспечат школами, детскими садами, объектами здравоохранения и спорта.

— Всего запланировано строительство 15 объектов социальной инфраструктуры, — сообщил Левкин.

Он также добавил, что в кварталах 14, 15, 16, 17, 19 построят шесть объектов образования, среди которых школа со спортивным ядром, три детских сада, здание образовательной организации, в составе которой школа и ДОУ. Также там появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса и крытая хоккейная площадка.

Левкин напомнил, что в районе Коптево подлежат расселению 123 жилых дома, пять из которых будут реконструированы.

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