Более 14 социальных объектов по реновации построят в столичном районе Коптево
В районе Коптево на севере столицы появятся 15 социальных объектов по реновации. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По его словам, свыше 23 тысяч участников программы реновации жилья обеспечат школами, детскими садами, объектами здравоохранения и спорта.
— Всего запланировано строительство 15 объектов социальной инфраструктуры, — сообщил Левкин.
Он также добавил, что в кварталах 14, 15, 16, 17, 19 построят шесть объектов образования, среди которых школа со спортивным ядром, три детских сада, здание образовательной организации, в составе которой школа и ДОУ. Также там появятся два физкультурно-оздоровительных комплекса и крытая хоккейная площадка.
Левкин напомнил, что в районе Коптево подлежат расселению 123 жилых дома, пять из которых будут реконструированы.
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