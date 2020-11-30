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Почти 60 соцобъектов построят по реновации на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Почти 60 соцобъектов построят по реновации на юго-востоке Москвы

Юлия Захарова

Город

Почти 60 социальных объектов возведут на юго-востоке столицы в рамках программы реновации. Об этом в понедельник, 30 ноября, рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в Юго-Восточном административном округе проживает больше всего людей, которые переедут в дома по реновации. Помимо новостроек, горожан обеспечат качественной инфраструктурой.

— Так, на территории округа запланировано строительство 57 объектов. Среди них 18 детских садов, одиннадцать школ, два учебных корпуса, детская и детско-взрослая поликлиники, — отметил Левкин.

Он добавил, что также будут возводиться спортивные объекты, в том числе шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и ледовый дворец.

По словам Левкина, на юго-востоке Москвы ожидается переселение порядка 164 тысяч человек, которые проживают в 818 домах. Квартиры они получат в новостройках на 65 стартовых площадках.

Напомним, программу реновации утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. Она затронет порядка одного миллиона москвичей.

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Сергей Левкинпрограмма реновациистроительство
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