Более 100 семей получат новые квартиры в Дмитровском районе по реновации

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Долгопрудная улица, 7 Карта всех событий

Более 100 семей переселят в Дмитровском районе по программе реновации. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

Горожане получат новые квартиры в доме № 7 по Долгопрудной улице.

— Проживающим 104 семьям в домах № 18 и № 14/16 на Карельском бульваре в скором времени будут предложены варианты нового жилья в новостройке на Долгопрудной улице, дом 7. Сейчас программа реновации реализуется в пяти районах Северного административного округа, — рассказал глава ведомства Сергей Левкин.

По его словам, число стартовых площадок в Дмитровском районе достаточно, чтобы обеспечить переселение на первом этапе программы реновации. Власти подобрали семь площадок, куда планируют переселить жителей 16 снесенных домов. Всего в районе ликвидируют 55 старых домов, где проживают 11,6 тысячи человек.

Напомним, программу реновации утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. Она затронет порядка одного миллиона москвичей.

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