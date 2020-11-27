Дом по программе реновации в Черемушках введут в эксплуатацию в 2021 году

Фото: pixabay.com

Россия, Москва, Севастопольский проспект, 28к9 Карта всех событий

Дом в Черемушках, построенный по программе реновации, введут в эксплуатацию в 2021 году. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Объект расположен во владении № 28 (корпус 9) по Севастопольскому проспекту, он рассчитан на 252 квартиры.

— Жилой дом по программе реновации в районе Черемушки введут в эксплуатацию в следующем году. В настоящее время ведется монтаж монолитных конструкций здания, — отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Новостройку возводят по индивидуальному проекту, она будет пятисекционной. Для отделки фасадов используют керамогранитную плитку, на них разместят короба под кондиционеры. Для жителей будет доступна подземная парковка.

В доме будет 64 однокомнатных, 136 двухкомнатных и 52 трехкомнатных квартиры, общая жилая площадь превысит 15 тысяч квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Переселение трех домов по программе реновации начали в Северном Измайлове