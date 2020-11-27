Переселение трех домов по программе реновации начали в Северном Измайлове

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Переселение трех домов по программе реновации жилья началось на востоке Москвы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Речь идет о домах на улице Парковой и Щелковском шоссе. По словам Левкина, жителям трех домов предложат варианты квартир в новостройке на улице Константина Федина.

— В связи с тем, что в Москве действуют мероприятия, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции, принято решение о поэтапном распределении смотровых ордеров и приеме граждан, — пояснил Левкин.

Работу с жителями улицы Парковая проведут 27, 28, 30 ноября и 1 декабря. Переселенцы из дома на Щелковском шоссе придут на прием 3 и 4 декабря. Уточняется, что уведомления о переселении жители домов получили на официальном портале мэра Москвы. Там же можно посмотреть предложенные варианты квартир.

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