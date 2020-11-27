Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Переселение трех домов по программе реновации начали в Северном Измайлове
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Переселение трех домов по программе реновации начали в Северном Измайлове

Вероника Кузьминова

Город
11-я Парковая, д. 57, корп.1Карта всех событий

Переселение трех домов по программе реновации жилья началось на востоке Москвы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Речь идет о домах на улице Парковой и Щелковском шоссе. По словам Левкина, жителям трех домов предложат варианты квартир в новостройке на улице Константина Федина.

— В связи с тем, что в Москве действуют мероприятия, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции, принято решение о поэтапном распределении смотровых ордеров и приеме граждан, — пояснил Левкин.

Работу с жителями улицы Парковая проведут 27, 28, 30 ноября и 1 декабря. Переселенцы из дома на Щелковском шоссе придут на прием 3 и 4 декабря. Уточняется, что уведомления о переселении жители домов получили на официальном портале мэра Москвы. Там же можно посмотреть предложенные варианты квартир.

Читайте также: Новый микрорайон создадут на северо-западе Москвы

реновацияпереселение семейСеверное Измайлово
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Все мнения
О проекте