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Новый микрорайон создадут на северо-западе Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Новый микрорайон создадут на северо-западе Москвы

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

Проект планировки нового микрорайона в Хорошево-Мневниках утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом заявил глава Департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Новый микрорайон появится недалеко от русла Москвы-реки. Там планируют построить 850 тысяч квадратных метров недвижимости. Большую часть расходов на себя возьмет инвестор. Власти города займутся лишь транспортной инфраструктурой микрорайона.

— В рамках первой очереди на этой территории помимо жилья планируется возвести многофункциональный комплекс, в состав которого войдут объект здравоохранения на 120 посещений в смену, встроенный ФОК, подземный гараж, — приводятся слова Левкина на сайте департамента.

Также в новом микрорайоне должны появиться детсад с бассейном и школа.

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Хорошево-Мневникисредства инвесторовстроительство
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