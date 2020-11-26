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Власти Москвы заявили о досрочном выполнении годового плана по строительству
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Власти Москвы заявили о досрочном выполнении годового плана по строительству

Вероника Кузьминова

Город

Москва перевыполнила годовой план ввода жилой недвижимости на 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В городе за год построили 3,73 миллиона квадратных метров недвижимости при плановом показателе в 3,6 миллиона «квадратов».

— Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения строительной деятельности, в Москве не просто выполнен, но и перевыполнен годовой план ввода жилой недвижимости, — приводятся слова Бочкарева на сайте Стройкомплекса.

Он уточнил, что перевыполнения плана удалось добиться благодаря мерам поддержки застройщиков и реализации городских программ жилого строительства.

Бочкарев добавил, что всего в городе на конец ноября построили 8,2 миллиона «квадратов» недвижимости. Годовой план предполагает строительство на 300 тысяч квадратных метров больше. Заммэра подчеркнул, что этот показатель будет достигнут к концу 2020 года.

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строительствонедвижимостьАндрей Бочкарев
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