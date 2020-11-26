Власти Москвы заявили о досрочном выполнении годового плана по строительству

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Москва перевыполнила годовой план ввода жилой недвижимости на 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В городе за год построили 3,73 миллиона квадратных метров недвижимости при плановом показателе в 3,6 миллиона «квадратов».

— Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения строительной деятельности, в Москве не просто выполнен, но и перевыполнен годовой план ввода жилой недвижимости, — приводятся слова Бочкарева на сайте Стройкомплекса.

Он уточнил, что перевыполнения плана удалось добиться благодаря мерам поддержки застройщиков и реализации городских программ жилого строительства.

Бочкарев добавил, что всего в городе на конец ноября построили 8,2 миллиона «квадратов» недвижимости. Годовой план предполагает строительство на 300 тысяч квадратных метров больше. Заммэра подчеркнул, что этот показатель будет достигнут к концу 2020 года.

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