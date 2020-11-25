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Рынок новостроек Москвы вырос на 65 процентов в октябре
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Рынок новостроек Москвы вырос на 65 процентов в октябре

Ростислав Зубков

Недвижимость

В октябре 2020 года столичный рынок новостроек увеличился на 65 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом пресс-служба управления Росреестра по городу сообщила в среду, 25 ноября.

За прошедший месяц ведомство зарегистрировало на первичном рынке жилья столицы 9895 договоров долевого участия (ДДУ). Несмотря на существенный рост, в Росреестре отмечают, что показатели оказались на 17 процентов ниже, чем в сентябре.

Вместе с тем на рынке нежилой недвижимости в октябре удалось обновить максимальный за все годы показатель, зарегистрировав 3283 ДДУ (на пять процентов больше, чем в предыдущем месяце). В сравнении с октябрем 2019 года их количество возросло почти в два раза.

В общей сложности в этом октябре столичный Росреестр зарегистрировал 13 178 ДДУ. В это число входят как жилые, так и нежилые объекты. За последние 10 месяцев было подписано 83 824 соответствующих договора.

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