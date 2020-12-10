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Как в России появилась традиция катания на коньках
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Как в России появилась традиция катания на коньках

Василиса Чернявская 

Город

В Москве работают сотни катков с искусственным и натуральным покрытием. Прогулки на коньках по гладкой ледовой поверхности — один из популярных видов зимнего активного отдыха москвичей. «Вечерняя Москва» рассказывает, как проводили время на свежем морозном воздухе в прошлые века и сейчас.

Как и множество прочих новшеств, коньки в России появились благодаря Петру I. Будучи в Голландии, русский царь научился кататься на коньках. Он-то и привез европейскую потеху домой. Считается, что именно он усовершенствовал коньки, придумав привинчивать лезвия прямо к обуви. В XVIII веке небольшие катки заливали в усадьбах петербургской и московской знати для увеселения гостей. Первый же общественный каток, как гласит история, появился в Первопрестольной только в середине позапрошлого столетия.

Самым именитым и старейшим катком в Москве считается тот, что находится на улице Петровка возле дома номер 26 В ту пору он назывался «французский». Считалось, что там размещался штаб императора Наполеона. С 1860-х годов здесь лучший, как писали современники, в Москве каток, на котором занимались фигурным катанием члены первой спортивной организации Москвы — Императорского речного яхт-клуба. В 1889 году на площадке прошли первые в истории отечественного конькобежного спорта официальные соревнования.

Недалеко от этого катка находится другое место с богатой историей и пользующееся популярностью у горожан — сад «Эрмитаж». Впервые на его территории ледовая площадка появилась в 1878 году. В центре города есть и еще один каток с многолетней историей. Расположен он на Патриарших прудах. Во второй половине XIX века сюда приводил кататься своих детей сам Лев Толстой. А поэтесса Марина Цветаева в юном возрасте на «Патриаршем льду» познакомилась со своим мужем Сергеем Эфроном. Одно из ее стихотворений, кстати, называется «Каток растаял».

Долгое время площадка не функционировала, но по просьбам местных жителей с 2016 года арена на Патриарших прудах снова работает. 12 тысяч квадратных метров предусмотрено для катания на льду в центре столицы. По вечерам арену подсвечивают 16 прожекторов, создавая на льду различные изображения. Каток работает каждый день, кроме понедельника, с 12 до 22 часов.

Кстати, в дореволюционной Москве катки считались такими же коммерческими заведениями, как, скажем, трактиры. Доход, получаемый от них, выражался четырехзначной цифрой и доходил до семи тысяч рублей в год.

Традиционные места катания городские власти сдавали в аренду. Арендаторы назначали цены за входные билеты по своему усмотрению, рекламировали катки, всячески привлекали публику.

В советское время катки стали одним из главных мест для зимнего времяпрепровождения. После войны в Москве ледяные площадки стали появляться на районных стадионах и в парках, да практически в каждом московском дворе.

— В моем детстве, в 1970-х годах, заливали хоккейную коробку у дома, — рассказывает москвич Дмитрий Зернов. — В начальных классах школы впервые встал на коньки. Получалось не сразу. Были и падения, и мелкие травмы, но это совсем не останавливало.

С годами увлечение не менялось — Дмитрий оказался верен ледовому хобби. Уже полвека он стоит на коньках и признается, что каждый год с нетерпением ждет наступления сезона катков.

— В прошлом году для себя открыл «Лужники» — огромное пространство льда вокруг. Но милее моему сердцу каток в Таганском районе, — признается он.

Кататься Дмитрий Зернов любит и в Парке Горького, и на ВДНХ. Хотя выбраться на эти катки удается всего пару-тройку раз за сезон.

— Еще нравилось ездить в «Сокольники», — добавляет Дмитрий, — там тоже красивый каток с приятной атмосферой.

Сегодня в городе насчитывается свыше тысячи ледовых площадок. Самая большая из них расположена на ВДНХ. Настоящий зимний праздник сюда вернулся в 2014 году, когда началось возрождение комплекса. В первый же сезон на главной выставке страны появился самый большой каток страны. Он расположился на территории от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие», окружив фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Именно тогда каток приобрел привычные очертания ключа, таким остается до сих пор.

В городе есть и бесплатные ледовые арены. Весело прокатиться на коньках, не заплатив при этом ни копейки, можно и недалеко от дома — обустройство катков в шаговой доступности является важной частью программы «Мой район».

Если вам хочется провести часок-другой, рассекая лед посреди парка или украшенной площади, город предоставляет и такую возможность. Такие катки есть в столичных парках «Останкино», «Фили», Воронцовском, Перовском и других. Просто приходите и катайтесь!

Читайте также: Катки проекта «Московские сезоны» начали работу в столице 7 декабря

культурный отдыхбольшой каток на ВДНХМосква
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