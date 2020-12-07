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Катки проекта «Московские сезоны» начали работу в столице 7 декабря
Фото: moscowseasons.com / Официальный сайт городских уличных фестивалей «Московские сезоны»

Катки проекта «Московские сезоны» начали работу в столице 7 декабря

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Городецкая улица Карта всех событий

В столице в понедельник, 7 декабря, открылись для горожан катки проекта «Московские сезоны». Об этом сообщается на сайте мероприятий.

Уточняется, что катки будут работать по будням с 11:00 до 22:00, в выходные днис 10:00 до 22:00. Вход — бесплатный.

— Чтобы войти на каток, не забудьте зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте и через приложение «Московские сезоны». Находиться на территории раздевалок можно только в маске и перчатках, — говорится в сообщении.

Катки открылись в столице по следующим адресам: улица Городецкая, сквер у Гольяновского пруда, улица Святоозерская, Волгоградский проспект, улица Перерва, улица Ключевая, улица Профсоюзная, улица Матвеевская, улица Митинская, а также бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде.

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«Московские сезоны»Москваработа катков
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