Каток заработал на территории олимпийского комплекса «Лужники»

Москвичка Евгения Чугунова на открывшемся катке в Лужниках / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В пятницу, 4 декабря, на территории олимпийского комплекса «Лужники» заработал каток.

Лед сверкает, серебристые лезвия коньков выбивают из гладкой поверхности холодные брызги. Музыка подзадоривает двигаться быстрее, огни вокруг добавляют праздничности зимней атмосфере. Вот светится крыша Большой спортивной арены, фасады Дворца водных видов спорта «смотрят» на посетителей, а над Воробьевыми горами высится знаменитая высотка МГУ.

Каток в Лужниках объявил второй сезон, и узнавшие про него любители катания на коньках поспешили на ледовую площадку.

— Восхитительно! — кружится на льду москвичка Ольга Бетина.

Спутник девушки Станислав Бирюков берет ее за руку, чтобы вдвоем сделать изящный пируэт.

Места на катке хватит всем: единое пространство для свободного катания по площади составляет 16 тысяч квадратных метров. А качество льда отвечает всем запросам не только любителей, но и профессиональных спортсменов. Поэтому в утренние часы здесь будут тренироваться конькобежцы и хоккеисты.

— Для комфортного пребывания на катке в «Лужниках» предусмотрено все: теплый павильон с запирающимися шкафчиками, прокат и заточка коньков — фигурных или хоккейных, на выбор, — говорит пресс-атташе «Лужников» Наталья Килессо.

Тем, кто еще неуверенно чувствует себя на льду, но хочет освоить азы катания, помогут тренеры. За часовой сеанс тренер объяснит и покажет, как правильно ставить шаг, какие движения выполнять, как делать элементарные фигуры и как падать, чтобы не получить травму. Самых маленьких посетителей катка «поддержит» на льду детский игрушечный помощник Пингвин. А отдохнуть и перекусить можно в уютном кафе.

Каток открыт со вторника по воскресенье, понедельник — выходной. При этом на катке соблюдаются все требования санитарной безопасности, действующие в Москве в этот период. При входе на каток у посетителей в обязательном порядке проверяют температуру. В раздевалке необходимо быть в маске и перчатках.

КСТАТИ

День, когда открываются катки, в Москве считается стартом зимнего сезона. Прошлой зимой в столице работали 1418 ледовых площадок, 1215 из них — с натуральным ледовым покрытием, включая катки во дворах. В текущем сезоне их будет не меньше.

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