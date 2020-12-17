Дептранс избежал повышения тарифов для постоянных пассажиров

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы будет минимальным, при этом власти избежали увеличения тарифов для постоянных пассажиров. Об этом заявил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Сергей Андрейкин.

— Мы в первую очередь постарались избежать повышения тарифов для наших постоянных пассажиров, пользующихся билетами на 90 и 365 дней, поэтому нам удалось сохранить стоимость этих проездных. Изменения остальных тарифов будут минимальными — это вынужденная мера. Несмотря на пандемию, московский транспорт весь 2020 год работал в полном объеме — без снижения числа рейсов, полностью сохраняя частоту движения. При этом упала на треть билетная выручка. Кроме того, в 2020-м выросли и продолжат расти в 2021 году затраты на дизельное топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие, — сказал Андрейкин.

Мнения экспертов

Олег Покусаев, директор Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ (МИИТ):

«Важно поддерживать баланс реальной стоимости билетов с учетом инфляции»

— Тарифы на транспорт индексируются ежегодно, это происходит по объективным причинам. Что касается текущего года, изменение тарифов минимальное, несмотря на влияние пандемии — пассажиропоток упал в разы, а значит, у перевозчиков значительно сократилась билетная выручка. При этом на пригородном железнодорожном транспорте, например, сейчас проводится масштабная программа по обновлению парка поездов, в первую очередь — на МЦД. Трансформация классических пригородных железнодорожных линий в новое комфортное наземное метро МЦД требует также гигантских изменений инфраструктуры. Однако Москве, несмотря на пандемию, удалось не только избежать резкого роста тарифов, но и запланировать бюджет на следующий год, чтобы продолжить эту программу.

При этом стоит отметить, что, несмотря на повышение тарифов, которое происходит каждый год, благодаря интеграции пригородных электричек в единую билетную систему московского транспорта и бесплатной пересадке с МЦД на метро по «Кошельку» карты «Тройка», стоимость проезда для пассажиров все равно стала гораздо дешевле, чем до запуска МЦД: каждый пассажир экономит до 75 процентов за поездку.

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Александр Шумский, руководитель проекта «Пробок.нет»:

«Важно поддерживать баланс реальной стоимости билетов с учетом инфляции»

— Система общественного транспорта в крупном мегаполиса — это не только чисто логистическая задача, но еще и социальная. Необходимо обеспечить возможность транспортного обслуживания города с учетом экономической и эпидемиологической ситуации, при этом не разорив бюджет. Не секрет, что общественный транспорт — это не бизнес, а социальная функция города: зачастую расходы на работу автобусов и метро лишь частично покрываются стоимостью билетов. Во многом эти расходы дотируется самим городом.

Поэтому так важно поддерживать баланс реальной стоимости билетов с учетом инфляции и иных растущих расходов.

В этом непростом году город вынужден корректировать стоимость проезда, но делает это в максимально щадящем режиме.

Одновременно с увеличением стоимости некоторых билетов московские власти запускают эксперимент по снижению стоимости проезда на отдельных видах транспорта.

В целом стоит выразить уверенность, что корректировка стоимости пользования общественного транспорта пройдет плавно.

Норайр Блудян, директор ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная ассоциация Московской агломерации»:

«Индексация тарифов — это необходимая мера на сегодняшний день»

— Сейчас изменения неизбежны, подошло время пересмотреть стоимость проезда на городском транспорте. Прошедший год показал, как важно, чтобы работа транспорта могла оставаться стабильной в любых условиях. В Москве сделали все, чтобы транспорт продолжал регулярно ходить, возить врачей, социальных работников и курьеров, то есть всех тех, кто помогал и продолжает помогать людям. Благодаря этому мы во многом избежали тех тяжелых последствий, которые случились в других странах. Несмотря ни на что нужно продолжать развитие транспортной системы, обновление парка и его экологизацию. Индексация тарифов — это необходимая мера на сегодняшний день.

Надежда Косырева, президент фонда «Институт экономики города»:

«Предлагаемое повышение тарифов сбалансировано»

— На стоимости услуг общественного транспорта в Москве, как и любом другом городе, сказываются объективные факторы повышения цен на топливо, расходные материалы и т. д. В сегодняшних условиях к таким факторам также относится некоторое снижение доходов транспортных организаций в силу уменьшения пассажиропотока и повышения расходов на санитарные меры. Общественному транспорту, как и любой другой экономике, сегодня необходимо сохранить свою финансовую устойчивость как основной обеспечивающей системы города. Предлагаемое повышение тарифов, на мой взгляд, вполне сбалансировано. При этом не надо забывать, что за пенсионеров и многие другие льготные категории граждан заплатит бюджет, а не сами пассажиры.

Кирилл Янков, заведующий лабораторией института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, председатель «Союза пассажиров»:

«Доступность московского транспорта не снизится»

— Хотим мы этого или нет, инфляция — неизбежный спутник денежного обращения. По итогам 2020 года она составит никак не меньше 4 процентов. Что-то дорожает быстрее, что-то медленнее. В центре общественного внимания из-за подорожания оказывается то гречка, то подсолнечное масло. К счастью, общественный транспорт в Москве в один ряд с этими продуктами не попадет: цена популярного проездного на 30 дней изменится в пределах инфляции, а безлимитные билеты на 90 и 365 дней, которыми пользуются постоянные пассажиры, не подорожают вообще. Более значительно вырастет цена разового билета, но доля тех, кто им пользуется, невелика, в основном это гости Москвы.

Так что доступность московского транспорта не снизится, а это главное.

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