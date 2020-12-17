«Проблем не было»: власти Москвы — о жалобе Путину на работу МФЦ

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина президенту задали вопрос о детских пособиях и их оформлении. Волонтер Саша Печенегин сообщил, что некоторые москвичи не успели подать заявления на выплаты по причине того, что многофункциональные центры (МФЦ) закрылись из-за коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг, прозвучавшее заявление нельзя назвать корректным. МФЦ «Мои документы» в условиях пандемии работали исправно, но в рамках другого, нового формата. Перейти на удаленку поручили столичные власти.

— В период режима повышенной готовности подача заявлений на региональные выплаты в сфере социальной защиты населения города Москвы осуществлялась исключительно в электронной форме с использованием официального сайта мэра и правительства Москвы mos.ru. Проблем с подачей электронных заявлений не было, — заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что переход на оказание онлайн-услуг состоялся 26 марта 2020 года. При этом важно, что непосредственно в МФЦ можно было получить только те услуги, которые были недоступны в электронном виде.

— Остальные услуги можно было самостоятельно оформить онлайн. Список таких услуг был размещен на официальном сайте «Мои документы», — добавили в пресс-службе.

Там же подчеркнули, что с 30 марта центры госуслуг перестали принимать граждан, но открыли 11 дежурных офисов в каждом округе столицы. Их функционал в то время был строго ограничен: они регистрировали отдельные акты гражданского состояния, причем только по предварительной записи.

В настоящее время столичный региональный портал госуслуг работает без перебоев, как и во время первой волны пандемии COVID-19. Более того, все МФЦ функционируют в штатном режиме, их работа никак не ограничена, но на их территории по-прежнему нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

СПРАВКА «ВМ»

В период распространения коронавируса правительство приняло ряд мер социальной поддержки, в числе которых пособия на несколько групп детей. Ежемесячные пособия выплачивались на детей от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет. Единовременные — от 3 до 16 лет и до 16 лет.

Право на получение ежемесячных пособий на сумму в 5 тысяч рублей на детей от 0 до 3 лет получили все семьи независимо от достатка. На пособия детям от 3 до 7 лет — те семьи, где среднедушевой доход на каждого члена не превышает сумму прожиточного минимума. В таких случаях размер пособия составлял половину от регионального прожиточного минимума.

Единовременную выплату на сумму 10 тысяч рублей получили все семьи. Пособие на детей до 16 лет на ту же сумму также смогли оформить все семьи, причем, если родители или опекуны уже получали выплаты на ребенка, они начислялись автоматически.

Получить выплаты можно было несколькими способами: заполнив заявление на портале госуслуг, что стало особенно актуальным в период самоизоляции, либо очно в Пенсионном фонде или МФЦ по месту жительства.

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