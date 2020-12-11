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В ПФР объяснили, что делать при получении неполной пенсии
KOZ_6761.JPG / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В ПФР объяснили, что делать при получении неполной пенсии

Ростислав Зубков

Общество

Любая система может сбоить и допускать ошибки — от этого никто не застрахован, но к этому можно быть готовым. В Пенсионном фонде России рассказали, что делать, чтобы гарантированно получить положенную пенсию, и как поступить, если выплата была оформлена неверно.

— Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно, все граждане могут превентивно следить за сведениями о страховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтенными территориальным органом ПФР в индивидуальном лицевом счете на основании сведений, представленных работодателями, а также сведений, имеющихся в распоряжении ПФР, — заявили в ведомстве.

Также клиент может в любое время заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Такая функция доступна на портале госуслуг и в личном кабинете на сайте ПФР. Эту услугу можно также получить непосредственно в клиентской службе ПФР или в МФЦ по предварительной записи.

Если же в индивидуальном лицевом счете гражданин обнаруживает ошибки, ему нужно заявить об этом также через госуслуги, чтобы все неточности были исправлены. При этом заявку нужно сопроводить подтверждающими документами. Территориальный орган фонда в свою очередь получит претензию, изучит ее, проведет проверку переданных сведений (при необходимости) и примет решение о внесении изменений в лицевой счет.

Чтобы подобных казусов не происходило, ПФР советует заранее лично проверять лицевой счет, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что россиянам предоставят возможность оформлять пенсию в банках.

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