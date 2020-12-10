Россиянам предоставят возможность оформлять пенсию в банках

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Кабмин России подготовил поправки, которые позволят получить целый ряд услуг, в частности возможность оформлять пенсию в негосударственных организациях. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 10 декабря.

По его словам, россияне смогут выбрать ближайшую организацию, чтобы получить полный комплекс необходимых документов.

— Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, — сказал глава правительства РФ.

Он уточнил, что гражданам больше не придется тратить время на сбор справок и выписок из реестров. При этом, отметил Мишустин, будет уделено особое внимание защите персональных данных россиян, сообщает ТАСС.

Читайте также: Мишустин поручил подготовить меры по сдерживанию цен на продукты