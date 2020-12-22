Владимир Ефимов: Около 40 столичных компаний производят инновационные продукты для энергетики

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Свет, тепло и даже вода в домах — это все заслуга энергетиков. За последние десятилетия произошел значительный прогресс в этой отрасли: это и открытие новых источников энергии — ветер, солнце, получение электрического тока в результате переработки бытовых отходов, — а также качественный скачок в технологиях.

В День энергетика рассказываем, что нового для отрасли предлагают московские промышленники, зачем мобильное приложение кабелю и почему столичные трансформаторы так востребованы в Эквадоре.

— Около 40 столичных компаний производят инновационные продукты для энергетики, которые поставляют не только для российских заказчиков, но и по всему миру. Так, объем столичного экспорта энергетического оборудования за первые три квартала 2020 года составил порядка одного миллиарда долларов США. В общероссийском экспорте энергетического оборудования доля Москвы составила 53 процента. Ведущими покупателями стали Китай — 462,70 миллиона, Чехия — 115,62 миллиона, Белоруссия — 61,22 миллиона, Словакия — 55,48 миллиона, Казахстан — 51 миллион долларов соответственно, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ключ к цифровым подстанциям

Столичное предприятие «Профотек» разрабатывает, производит и внедряет оборудование на базе собственных инновационных технологий. Оптические электронные трансформаторы тока и напряжения компании признаны рынком как один из ключевых видов оборудования для цифровой подстанции (ЦПС) в секторе генерации, передачи и распределения электроэнергии. «Профотек» — единственный российский производитель, обладающий собственной технологией и полным циклом производства этой продукции.

По словам генерального директора компании Олега Рудакова, сегодня почти все заводы РУСАЛ оснащены трансформаторами производства «Профотек». Они намного эффективнее и с экономической, и с технологической точки зрения. Такие трансформаторы являются источником первичных цифровых измерений и открывают дорогу к цифровизации в электроэнергетике.

Продукция столичной компании признана во всем мире. Уже пять крупных игроков рынка успешно протестировали оборудование предприятия на совместимость со своими цифровыми терминалами.

Более того, «Профотек» является резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва» и одним из самых экспортоориентированных высокотехнологичных предприятий столицы. Компания уже поставила оптические трансформаторы для 23 проектов, в стадии реализации еще 16 не только в России, но и за рубежом.

— Москва готова поддерживать экспортные амбиции своих производителей: компании могут получить льготный заем или обратиться в центр поддержки экспорта «Моспром», который поможет разработать персональные решения при ведении внешнеэкономической деятельности. Помимо этого, в качестве «одного окна» для взаимодействия с правительством Москвы с этого года функционирует новый сервис «Московский инвестор», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

От России до Эквадора

В России сегодня реализуется более 20 промышленных мегапроектов, каждый с бюджетом более 100 миллиардов рублей. Например, строительство Амурского газоперерабатывающего​завода, Балтийского Химического комплекса или возведение завода по сжижению газа «Арктик СПГ-2».

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» Группа компаний «Европейская Электротехника» поставляет на две трети таких проектов собственную продукцию, а также технологические и инженерные системы ведущих вендоров.

Предприятие производит технологическое оборудование для нефтегазовой промышленности, нефте- и газохимии, а также электрооборудование низкого и среднего напряжения, системы электроосвещения и промышленного электрообогрева. 17 инжиниринговых центров компании расположены в России и за рубежом — в Казахстане, Азербайджане, Марокко и Эквадоре.

Помимо этого, «Европейская электротехника» инвестирует в собственные НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и новые производственные мощности. В 2019 году она вывела на рынок линейку инновационных установок для энергетики и промышленности, а в 2020-м запустила на полную мощность новую площадку в ОЭЗ «Технополис «Москва» по производству высокотехнологичных низковольтных комплектных устройств.

Столичное предприятие работает с крупнейшими российскими компаниям.

— Мы активно применяем цифровые решения, участвуем в локализации и импортозамещении элементной базы, широко применяем энергосберегающие и «умные» технологии. Внедряем и активно используем передовые международные практики, взаимодействуем с компаниями-лидерами рынка, — добавил генеральный директор компании Илья Каленков.

Защита от проблем с электропитанием

Основная продукция столичной компании «Парус электро» — инверторы для промышленной альтернативной электрогенерации, зарядные станции для электромобилей и системы бесперебойного электропитания (ИБП), предназначенные для защиты высокотехнологичного оборудования от любых проблем с электропитанием, включая его кратковременное прекращение.

Такая продукция особенно востребована на промышленных предприятиях с высокотехнологичным оборудованием, в нефтегазовой инфраструктуре, дата-центрах и др.

Одним из последних проектов компании стал запуск производства новой линейки модульных ИБП. Разработка отличается более высоким КПД и высокой плотностью мощности. По своим характеристикам и ценовой политике в пересчете на единицу мощности новинка будет особо интересна для ИТ-рынка.

Благодаря собственному отделу разработки около 40 инженеров и конструкторов ежегодно реализуют сотни проектов, а производственные цеха компании занимают более шести тысяч квадратных метров.

— Несмотря на падение рынка энергетики, мы прошли этот год без серьезного падения выручки. Отчасти это связано со спецификой рынков ИБП и альтернативной генерацией, а отчасти с тем, что мы смогли предугадать ситуацию и диверсифицировали свое производство, провели программу оптимизации расходов и смогли предложить востребованный в период кризиса продукт. Ряд проектов был реализован при содействии Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Мы признательны за оказываемую поддержку и рассчитываем продолжить наше сотрудничество, — говорит руководитель отдела маркетинга Алексей Морозов.

Интеллектуальная электроэнергия

Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», выпускает цифровые оптимизаторы энергопотребления, использование которых является неотъемлемым элементом построения «умных» электросетей: они помогают надежно и эффективно обеспечивать электропитание без скачков напряжения. Эти оптимизаторы стали особенно востребованными в период пандемии, когда увеличилась нагрузка на медицинские учреждения, вырос запрос на обеспечение больниц надежными и безопасными электроэнергетическими системами.

— Цифровые оптимизаторы «Росэлектроники» позволяют исключить возможные нештатные ситуации, напрямую связанные с некачественной электроэнергией. В нашей аппаратуре применяется интеллектуальная система управления и контроля, которая дает пользователю дистанционный доступ к подробной информации о текущих параметрах потребления электроэнергии, — отметили в пресс-службе холдинга.

В 2020 году «Росэлектроника» также начала серийное производство «умных» приборов учета электроэнергии на базе отечественных компонентов и софта: в автоматическом режиме собираются показания и напрямую передаются в ресурсоснабжающие организации. Данные будут загружаться в мобильное приложение, при помощи которого потребитель сможет в режиме онлайн контролировать все показатели и платить за потребленные ресурсы.

Первый импульс

При реализации крупных проектов в сфере энергетики также возникает потребность в новых уникальных кабелях, разработкой и производством которых занимаются столичные предприятия.

Так, продукция кабельного завода «Спецкабель» поставляется на предприятия, занимающиеся добычей и переработкой углеводородов, а также на гидроэлектростанции, тепловые и атомные станции. Кроме этого, кабели компании широко применяются в автоматизированных системах коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Завод является разработчиком и единственным производителем целого ряда марок кабелей, а также имеет патенты более чем на 20 конструкций.

— Номенклатура компании постоянно расширяется, — отметил руководитель отдела по работе с проектными организациями завода Евгений Никоноров. — Например, несколько лет назад были разработаны уникальные кабели для автоматизированных систем управления технологическими процессами, предназначенные для эксплуатации внутри гермозоны атомных станций. А по программе импортозамещения были выпущены монтажные кабели для использования в энергетике.

И именно предприятия топливно-энергетического комплекса чаще всего дают первый импульс для создания новой кабельной продукции.

Кабель на пульте управления

Столичный «Завод Москабель», входящий в Группу компаний «Москабельмет» и являющийся одним из трех крупнейших российских производителей силовых кабелей, также отмечает профессиональный праздник энергетиков. Благодаря качеству выпускаемой продукции предприятию доверяют исполнение важнейших государственных заказов. В этом году кабель марки КРИОСИЛ столичного завода был признан лучшим в рамках всероссийского конкурса «100 лучших товаров России — 2020».

По словам генерального директора компании ГК «Москабельмет» Павла Морякова, одним из главных достижений этого года можно считать постановку на производство кабелей с технологией MAGNETAG, которая позволяет получить всю информацию о кабеле в электронном виде с использованием либо смартфона, либо приложения, либо стандартного промышленного сканера. Через 5–7 лет все кабели для стратегически важных объектов энергетики будут снабжены данной технологией будущего. Новая система полностью соответствует основному тренду, который задали в ПАО «Россети», — цифровизации.

«Завод Москабель» также предлагает полный комплект оборудования, которое осуществляет мониторинг всей кабельной линии, контролирует ее работу и при необходимости управляет различными режимами. Разработка позволяет экономить электроэнергию и предотвращать аварийные выходы линии из строя.

— Во время пандемии мы не прекращали работу и поставляли кабельно-проводниковую продукцию для строящихся больниц и госпиталей по всей стране. Также продолжали поставки на атомные станции и для метрополитена. Оказанная помощь со стороны государства и правительства Москвы была очень серьезной. В первую очередь государство включило «Москабельмет» в перечень системообразующих предприятий. Это существенно помогло нам общаться и с поставщиками материалов, и с нашими клиентами на другом уровне. Городским властям огромное спасибо за то, что обеспечили безостановочную работу в условиях закрытия практически всех предприятий. Из ближайших планов на будущее — постановка на производство пяти новых кабелей, которые мы обязательно анонсируем. А что касается отрасли, нужно научиться передавать электроэнергию без кабелей. Тогда это будет действительно инновационное решение, которое позволит всей энергетике перейти на новый уровень, — заключил Павел Моряков.

Читайте также: Владимир Ефимов: Систему тарифов пора реформировать