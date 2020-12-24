Москомэкспертиза: за качество отвечаем!

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный Стройкомплекс подтвердил простую истину: Москва не прекращает расти и развиваться даже в непростое время. В 2020-м город продолжил все глобальные градостроительные программы и ввел новые знаковые для страны объекты, многим из которых нет равных в мире. И все это время строгий контроль качества вела Москомэкспертиза.

Главное, за чем должна следить Москомэкспертиза, — проектная документация и ценообразование в стройотрасли, чтобы еще до старта работ на площадке гарантировать, что новые объекты возведут с учетом всех правил и стандартов. В сложной эпидемической ситуации экспертам, как и многим москвичам, пришлось перейти на удаленку, но даже в таких условиях они не ослабили внимание к деталям проектов. На помощь пришли высокие технологии.

Еще до 2020 года в ведомстве разработали специальное программное обеспечение и электронные сервисы, благодаря которым удалось быстро наладить рабочие связи в коллективе, включая Мосгосэкспертизу и ГАУ «НИАЦ», а также предоставлять все главные услуги дистанционно.

Уже в удаленном режиме эксперты Мосгосэкспертизы рассмотрели такие значимые для города объекты, как участки Коммунарской и Большой кольцевой линий метро, электродепо, этапы строительства и благоустройства нескольких больших транспортно-пересадочных узлов, реконструкцию и возведение новых транспортных развязок на пересечении МКАД с ключевыми вылетными магистралями. Почти во всех округах столицы были согласованы новые дома для переселения жителей по программе реновации, объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, объекты культуры и спорта, места для отдыха и досуга, например, ожидающие благоустройства набережные Москвы-реки. Не остались в стороне проекты по реставрации и восстановлению объектов культурного наследия, в том числе музеев и зданий, имеющих региональное или федеральное значение и отвечающих за исторический облик столицы.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, период пандемии оказался отмечен ростом новых обращений от частных инвесторов, что в ведомстве связывают как с качеством предлагаемых услуг, так и с удобством их предоставления.

— Мосгосэкспертиза одной из первых в Стройкомплексе столицы перевела свои госуслуги в электронный вид, — поясняют в пресс-службе организации. — Созданная автоматизированная информационная система (АИС) «Экспертиза» обеспечивает заявителям и экспертам постоянный, круглосуточный доступ к проектной документации и другой рабочей информации. АИС «Экспертиза» интегрирована с сервисом госуслуг на mos.ru и регулярно совершенствуется. Например, можно решать рабочие вопросы в ходе защищенной видео-конференц-связи. Служба технической поддержки оперативно решает возникающие у пользователей вопросы.

СПРАВКА

Цифровизация в Москомэкспертизе (полное название — Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов) началась семь лет назад. До начала 2020 года удаленный доступ к информационным ресурсам организации имели около 40 процентов сотрудников, сегодня — 100 процентов.

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