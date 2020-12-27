Центр занятости помог трудоустроиться москвичке в период пандемии

Москвичка Надежда Селютина встречает 2021 год с новой профессией. Столичный центр занятости «Моя работа» помог ей освоить парикмахерское искусство и найти работу, о которой она давно мечтала / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В воскресенье, 27 декабря, москвичка Надежда Селютина рассказала «Вечерней Москве», как ей удалось трудоустроиться в период пандемии с помощью центра «Моя работа».

Менеджер по продаже запчастей для грузового транспорта Надежда Селютина, оставшись без работы, решила кардинально изменить жизнь.

— Автомобильная фирма, в которой я работала более восьми лет, оказалась в очень непростых условиях из-за пандемии. Владельцы долго держались, искали разные способы оптимизации, но в сентябре им пришлось пойти на крайние меры, чтобы совсем не потерять бизнес, — рассказывает Надежда. — К такому исходу члены нашей команды были готовы давно, но, когда это случилось, каждый оказался один на один с суровой реальностью.

Надежда понимала, что найти работу по прежней специальности сейчас не удастся, и решила заняться новым делом.

— Тот факт, что жизнь состоит из перемен, надо принимать спокойно, всегда быть готовым к поиску нового, к личной перестройке, — считает Надежда.

Ее новый выбор — стать парикмахером — был неожиданным для окружающих. Но хотя домашние и удивились такому решению, все равно его поддержали.

— Мне еще нужно было мнение профессионалов, чтобы соизмерить мечты с реальностью. Отправила свои документы через сайт czn.mos.ru и вскоре получила приглашение на прием в территориальный отдел «Лосиноостровский» центра занятости «Моя работа», — говорит Надежда. — Меня покорило внимание, с которым ко мне отнеслись специалисты, их советы и конструктивная помощь. Итоги тестирования показали, что мой выбор соответствует моей творческой натуре, умению общаться с людьми, стремлению к красоте. Однако желание — это одно, но нужны еще знания и опыт.

В центре занятости Надежда получила направление на курсы «Парикмахер широкого профиля» одного из учебных центров.

— В нашей группе было около 20 учеников разного возраста. Занятия проходили с соблюдением всех мер безопасности. В масках и перчатках было, конечно, не очень комфортно, но желание освоить новую профессию помогало мириться с этими неудобствами, — вспоминает Селютина.

Надежда успешно сдала экзамены и получила свидетельство о профессиональном обучении «Парикмахер широкого профиля третьего разряда».

— С самого начала я понимала, что трудоустроиться без опыта в моем возрасте будет непросто, к тому же индустрия красоты в период пандемии тоже находится в трудной ситуации. Поэтому параллельно с обучением я посещала места потенциальной работы, — говорит она.

Целеустремленность Надежды была вознаграждена. Сегодня она работает в салоне красоты парикмахером-стажером под руководством мастера-куратора. Есть уже и постоянные клиенты.

— Порой даже не верится, что получилось так изменить жизнь, — говорит Селютина. — Хорошо, что в нашем городе у каждого есть такая возможность. Стоит лишь захотеть.

СПРАВКА

По данным банка вакансий службы занятости Москвы, в декабре больше всего востребованы работники сферы транспорта и логистики, общественного питания, развлечений и услуг. Одновременно с этим наблюдается снижение спроса на офисных сотрудников разных специальностей.

Также уменьшилось количество вакансий, не требующих особой квалификации, таких как уборщик, грузчик и дворник. По статистике трудоустройства, в декабре большинство соискателей уже смогли найти работу в качестве специалистов сферы услуг, ресторанов, а также связанную с информационными технологиями.

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