Российские компании при поддержке Москвы создают технополис модульного домостроения

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российская строительная группа компаний при поддержке правительства Москвы создает в ТиНАО технополис модульного домостроения, который в перспективе сможет производить 550 тысяч квадратных метров жилья в год.

Современное модульное домостроение — это фактически конструктор. На производстве собираются блоки в несколько десятков квадратных метров, грузятся на машину и перевозятся на строительный объект.

Именно такие блоки будут создавать на новом заводе, строящемся в поселении Марушкинское Новой Москвы. В перспективе завод сможет производить 550 тысяч квадратных метров жилья в год. Из них 100 тысяч будет приходиться на экспериментальный цех, строительство которого должно завершиться весной следующего года.

— Проект мы представили мэру Москвы Сергею Собянину, он его поддержал, — рассказал генеральный директор группы компаний Сергей Амбарцумян. — Сегодня совместно с правительством Москвы наша группа компаний впервые в мире строит завод такого масштаба.

Завод будет наполовину роботизированным, при этом на нем будут работать около 2,5 тысячи специалистов. Объем инвестиций составляет колоссальные 15 миллиардов рублей.

— Правительство Москвы делает все для создания рабочих мест. Мы получаем субсидии, налоговые льготы, помощь в подключении к наружным сетям. При затратах в 15 миллиардов в итоге мы должны получить преференции на половину этой суммы. Без этого построить такой объект невозможно, — подчеркнул Амбарцумян.

Максимальный размер модулей, которые будут производить на заводе, — 6,5 на 15 метров. Транспортировку такой объемной конструкции, занимающей две полосы движения на дороге, уже опробовали: ночью их можно достаточно эффективно перевозить даже внутри МКАД. Минимальный радиус эффективного действия завода, по заверению Сергея Амбарцумяна, 500 километров.

— Вместе с экспериментальным цехом производственная мощность в итоге составит четыре этажа в день, но наша мечта — за один день собрать 10–12-этажный дом. Мы считаем, что это вполне реально, — сказал Амбарцумян.

Сейчас история о доме, построенном за несколько часов, звучит фантастически. И при нынешней нормативной базе это действительно фантастика. Заместитель главы Минстроя России Дмитрий Волков подчеркнул, что сейчас нормативную базу адаптируют к работе с новыми технологиями.

— Странно строить дом за восемь часов, а согласовывать три года, — отметил Волков.

Сергей Амбарцумян добавил, что еще одной перспективой модульного домостроения являются трансформирующиеся квартиры. Обладатель такого жилья сможет с помощью смартфона передвинуть перегородки, например, объединить кухню и гостиную.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Парабучев, генеральный директор агентства инноваций Москвы:

— Строительная отрасль является системной и «вытягивающей». Ее развитие автоматически приводит к развитию не только смежных отраслей, но и отраслей, связанных, к примеру, с информационными технологиями. В рамках работы Агентства инноваций Москвы с группой компаний по части завода мы договорились о том, что при реализации связанных с ним проектов будут использоваться технологии, включенные в перечень инновационной высокотехнологичной продукции и технологий Москвы. Сейчас в нем порядка 1300 продуктов, 300 из них отнесены к сфере строительства и капремонта.

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