За 2021–2023 годы в Москве планируется построить около 740 объектов по Адресной инвестиционной программе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За 2021–2023 годы в Москве планируется построить и ввести в эксплуатацию около 740 объектов по Адресной инвестиционной программе. Эффект ощутят в первую очередь жители.

Новая трехлетняя Адресная инвестиционная программа (АИП), утвержденная на заседании президиума правительства Москвы в ноябре, включает список строящихся и проектируемых объектов, финансируемых за счет городского бюджета. «ВМ» обратилась к отраслевым экспертам, чтобы проанализировать, как знаковые стройки повлияют на жизнь москвичей.

Перечень включает, например, 58,1 километра линий метро, 25 станций, четыре электродепо, а также 33 транспортно-пересадочных узла. В частности, планируется построить участки Большой кольцевой и Солнцевской линий (от «Рассказовки» до станции «Внуково»), Сокольнической линии (от «Коммунарки» до «Потапово») и Люблинско-Дмитровской ветки подземки — от «Селигерской» до Северного района. Метро, таким образом, снова шагнет за МКАД, на этот раз на севере.

— Москва уже десять лет делает упор на развитие общественного транспорта, и прежде всего рельсового. Он экологически чистый и, что не менее важно, не стоит в пробках, — рассуждает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. — Дело еще и в том, что автомобили, такси, каршеринг не увезут такое количество людей, которое живет в Москве. Это физически невозможно. Поэтому массовые перевозки лучше осуществлять с помощью рельсового транспорта. Развивая МЦК и реализуя проект центральных диаметров, мы точно попадаем в мировой тренд.

Также город за свой счет планирует построить 4,3 миллиона квадратных метров жилья, включая то, что возведут по реновации. Появится 29 новых спортобъектов, в том числе 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и два футбольных поля.

— Программа реновации носит социальный характер. Более миллиона москвичей из морально и физически устаревшего жилья смогут переехать в современные квартиры, и это огромный плюс, — считает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. — Тут крайне важно, чтобы реализация программы не привела к уплотнительной застройке, ухудшающей условия жизни. Хорошо, что каждый проект проходит общественные слушания и жители могут «заворачивать» проекты 72-этажных домов, как это произошло, например, в районе Покровское-Стрешнево. Надеюсь, Москомархитектура и дальше будет прислушиваться к горожанам.

Что касается социнфраструктуры — тех же ФОКов, — то, по мнению эксперта, их появление повышает уровень жизни.

— Москвичи заинтересованы в том, чтобы все нужное для жизни было рядом с их домом, — рассуждает Константин Николаевич. — Ровно для этого в свое время и принималась программа «Мой район», цель которой — выровнять уровень комфорта в разных частях Москвы. Популярность занятий спортом в последние годы растет, поэтому я не удивляюсь, что в районах, где реализуется программа реновации, строят еще и ФОКи. Они точно не будут стоять пустыми. К тому же наличие инфраструктуры, в том числе спортивной, повышает привлекательность жилья в районе и, следовательно, его капитализацию. Чем больше рядом объектов инфраструктуры — школ, детсадов, парков, магазинов, спортцентров, тем дороже обычно квартиры.

Кстати, в ближайшие три года в новостройки по программе реновации планируется переселить около 118 тысяч москвичей. В новых кварталах власти обещают создать комфортную городскую среду с благоустроенными зелеными дворами, парками и зонами отдыха. В шаговой доступности будут социальные, торговые и прочие объекты повседневного спроса.

Кроме того, в районах организуют удобный общественный транспорт.

За три последующих года также запланировано построить 271,9 километра дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов. Из них 77 километров дорог и четыре перехода — в ТиНАО.

— Новая Москва — очень перспективное для строительства место, потому что цены на жилье там пока самые низкие в столице, — рассуждает Константин Апрелев. — Но чтобы это жилье было привлекательным, нужна хорошая транспортная сеть. Появление новых станций метро моментально увеличивает спрос на квартиры ТиНАО. Но нужны и дороги, поскольку немалая часть новых жителей — автомобилисты.

Кстати, об автовладельцах.Основные приоритеты АИП — завершение строительства хордовых магистралей: Северо-Восточной, Северо-Западной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. Кроме того, в городе появится пять новых транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей и МКАД.

Также строители завершат развитие улично-дорожной сети на территории ЗИЛа и крупных магистралей в ТиНАО. А еще планируется возвести 12 новых мостов. Пять из них сейчас находятся в строительстве, семь — в проектировании.

— Мосты — это крайне важная история, ведь они резко повышают связанность районов Москвы и существенно уменьшают пробки, — рассуждает Михаил Блинкин. — При проектировании европейских городов действовало железное правило: с одного моста должен быть виден другой. У нас про это правило забыли. Поэтому когда, например, готовился ремонт Нагатинского моста в Южном округе с частичным перекрытием движения, все ждали транспортного коллапса. Почему? А потому что мостов не хватало и не хватает. Хорошо, что эту проблему взялись решать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За три ближайших года в Москве планируется построить свыше 20 парков и объектов культуры. В их числе музеи, театры, культурно-досуговые учреждения и памятники известным людям. Также в планах городских властей строительство 30 поликлиник, 18 больничных корпусов, 6 подстанций скорой помощи, свыше 90 детских садов, школ и пристроек к школам. Это неудивительно, ведь численность населения в Москве ежегодно увеличивается, а значит, остро необходима и новая социальная инфраструктура.

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