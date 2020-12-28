Здоровая экономика начинается со здоровья граждан

Главный врач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова. Медучреждение оснащено самой современной техникой / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Уходящий год стал проверкой на прочность для систем здравоохранения в мире. На этом фоне столичная программа по развитию медучреждений приобретает особый смысл.

— Сейчас, в условиях пандемии, приоритет в строительной сфере отдается объектам здравоохранения, — отметили «ВМ» в Департаменте строительства Москвы. — Наряду с подготовкой кадров и наладкой системы лечения пациентов на дому ввод крупных госпиталей позволяет справляться с активным ростом случаев заболевания.

Между тем, по словам гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, более 50 процентов москвичей считают, что в Москве нужно строить больше медобъектов. И в сложной эпидситуации город действительно не стал приостанавливать масштабную программу по созданию и модернизации медучреждений, это не считая беспрецедентного по оперативности возведения Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское». (Прослужить комплекс сможет десятки лет, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.)

Так, в Сколкове продолжается формирование Международного медкластера, который объединит на одной территории врачей из лучших клиник мира. Как уточнил гендиректор Фонда ММК Ильдар Хайруллин, участниками кластера уже стали старейшая израильская клиника «Хадасса», южнокорейский госпиталь Bundang, французская клиника Clinea, Университетский госпиталь Страсбурга. Кроме клиник, в ММК также появятся биотехнологическая лаборатория, Центр ядерной медицины, многофункциональный медцентр (своего рода «медицинский молл»).

Параллельно с резонансными проектами ведутся десятки строек «местного масштаба». Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что речь идет об «огромной программе превращения старых, 40–50-летней давности поликлиник, морально и физически устаревших, в новые, современные поликлиники, отремонтированные по новым стандартам», включающие в себя и отделку, и благоустройство прилегающей территории, и оборудование, и укомплектованность врачами. В ближайшие три года в Москве построят более 60 объектов здравоохранения и капитально отремонтируют более сотни городских поликлиник.

Повысить эффективность экстренной помощи должны скоропомощные стационарные комплексы, спроектированные в соответствии с международным стандартом JCI: логистика зданий позволит вдвое сократить время на перемещения пациента (операционная — реанимация, противошок — ангиография — КТ). Такие комплексы появятся на территории больниц имени Вересаева, Филатова, Буянова, Жадкевича. Еще два объекта с вертолетными площадками построят на территории клинических больниц им. Н. В. Склифосовского и им. С. П. Боткина.

В итоге все это должно гарантировать каждому москвичу доступную квалифицированную медпомощь. А то, что от здоровья граждан напрямую зависит и здоровье всей экономики, как нельзя нагляднее доказал 2020 год.

ТОП-5 НОВЫХ БОЛЬНИЦ

■ Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское»: способен принять до 900 пациентов, состоит из 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий.

■ Больница в Коммунарке: одна из крупнейших современных многопрофильных клиник в стране.

■ Инфекционный корпус для Детской клинической больницы св. Владимира: будет рассчитан на 350 боксов-помещений, где смогут разместить ребенка с родителем.

■ Лечебно-диагностический комплекс Инфекционной клинической больницы № 1: у больных будут индивидуальные боксы, исключающие распространение инфекций.

■ Скоропомощной стационарный комплекс на территории ГКБ имени Боткина: больных будут доставлять не только на машинах скорой помощи, но и на вертолетах.

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