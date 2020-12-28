Более двух тысяч материалов разместили на столичной «Карте инновационных решений»
В 2020 году на открытой онлайн-платформе «Карта инновационных решений» российские компании разместили более двух тысяч продуктов и сервисов. Проект был создан агентством инноваций Москвы в этом году.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, площадка помогает предпринимателям, которые создают технологичные навыки, рассказать о себе и своих продуктах.
— Самыми популярными видами технологий, размещенными на платформе, стали искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные, — сказал Алексей Фурсин.
На «Карте инновационных решений» размещены продукты и сервисы из сферы торговли и услуг, здравоохранения и безопасности.
В ноябре на платформе организовали раздел «Городские запросы». В нем московские структуры могут оставлять запросы на поиск инноваций, а представители бизнеса — предлагать свои решения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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