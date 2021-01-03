«Солнца ждать не стоит»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в последние праздничные дни

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В ближайшие праздничные дни москвичей ждет умеренно прохладная погода с небольшим снегом, «идеальная для зимних видов спорта». Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, сейчас столица находится в зоне конвергенции двух воздушных потоков: юго-западного, которому горожане обязаны короткой оттепелью, и северного:

— Пока побеждают воздушные массы, сформировавшиеся над Средиземным морем, благодаря им сформировалась теплая погода, на 7–8 градусов выше нормы. Но с завтрашнего дня начнется противостояние антициклонов, и постепенно Москва будет переходить от оттепельного состояния к более зимнему, хоть и не жесткому варианту.

С понедельника метеоролог больше не ожидает положительных температурных значений, кроме того, прогнозируется небольшой снег, высота снежного покрова увеличится на 2–3 сантиметра:

— Такая высота позволяет наконец ощутить зиму, пойти кататься на лыжах, повозить детей с горок, на санках. Постепенно давление будет подрастать, а температура понижаться — в понедельник мы ожидаем от 0 до – 5 градусов, во вторник ночью от – 3 до – 5, днем от – 2 до – 4. В среду чуть холоднее — днем от – 3 до – 5, в четверг, пятницу и субботу от – 5 до – 7 днем, а ночью температура будет достигать даже двухзначных отрицательных значений. Но нужно понимать, что это все равно еще довольно мягкий вариант зимней погоды, температура по-прежнему будет превышать норму на 3–4 градуса.

А вот солнца, по словам Вильфанда, ждать пока не стоит — в ближайшие дни горожан ожидает облачная, малоснежная погода.

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