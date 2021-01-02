Осиновый кол и кошачий лоток: самые необычные традиции новогодних праздников

Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

Празднование Нового года во многом обусловлено традициями: мы наливаем в бокалы шампанское, даже если больше любим вино, режем «Оливье», несмотря на любовь к «Цезарю», загадываем желания, не веря в то, что они исполнятся. В итоге именно самые дурацкие и наивные традиции создают особенную атмосферу праздника, но они необязательно должны заканчиваться 1 января. «Вечерняя Москва» собрала самые необычные и интересные ритуалы праздничных дней.

2 ЯНВАРЯ

Наши предки считали: каким будет 2 января, таким станет и грядущий август — если день холодный и солнечный, то последний летний месяц окажется ясным и теплым, а вот если 2 января начнется вьюга, то август будет холодным и дождливым. Многие природные явления было принято связывать с поведением погоды: громкое пение синиц в этот день обещает долгое похолодание, а вот иней на деревьях предвещает ясную погоду. Хорошей традицией 2 января считается стряхнуть снег с деревьев и кустарников: чем больше стряхнешь, тем лучше будет урожай.

3 ЯНВАРЯ

3 января называли Петром Полукормом, потому что половина запасов к этому дню уже была съедена. Потому основные приметы и традиции в этот день были связаны с заботой о продовольствии. Например, на остатки зерна клали связанные крест-накрест лучины, считалось, что это защитит оставшиеся продукты. В случае современного человека можно положить сложенные крест-накрест спички на пакет гречки.

Другая традиция: положить на видное место, желательно на порог дома, небольшой серебряный предмет (например, чайную ложечку) — это поможет защитить жилище от гостей, замысливших недоброе.

4 ЯНВАРЯ

В этот день почитали святую Анастасию, покровительницу заключенных и беременных. Хорошей традицией было подарить матери полотенце с вышитыми розами — как символ любви между родителем и ребенком.

4 января отличает скорее не то, что делать можно, а то, чего нельзя. Например, запрещено бить и наказывать животных, иначе весь год человек проведет в болезнях. Нельзя вязать и ходить босиком — в тюрьму посадят кого-то из близких. А еще не стоит заниматься грязной работой, иначе в доме кто-то умрет.

5 ЯНВАРЯ

Традиции и приметы 5 января были связаны с защитой домашних питомцев от происков нечистой силы. Для этого нужно было убраться в стойле, утеплить помещение, где живет скотина, а затем накормить животных специальной лепешкой так, чтобы не упала ни одна крошка.

Попробуем адаптировать на современный лад: тщательно почистите и помойте кошачий лоток (лучше с мылом), насыпьте чистый наполнитель, купите питомцу новый теплый домик и накормите котлетой. Тогда никакие нечистые силы не покусятся на вашу «скотину» весь год.

6 ЯНВАРЯ

Красивой традицией сочельника у наших предков было выйти всей семьей на улицу и вместе высматривать Полярную звезду — если ночь оказывалась ясной и звезду удавалось легко найти, верили, что летом будет много ягод.

Кстати, гадать, вопреки общему мнению, в этот день нельзя. Считалось, что в сочельник добро борется со злом: те, кто поет, танцует, радует окружающих, — тянут мир в сторону добра, а те, кто гадает и совершает тайные обряды, — в сторону зла. Гадать нельзя, а вот загадывать желания вполне допускается — подумать о самой сокровенной мечте можно, когда на небе появится первая звезда.

7 ЯНВАРЯ

Необычной рождественской традицией у наших предков был запрет на посещение бани: люди верили, что вода «смывает» с человека всю информацию и в том числе грехи, тогда как избавляться от грешных действий и помыслов следовало молитвами и постом.

Затем, освободившись от всего плохого в Рождество, люди стремились «засеять» душу новыми, позитивными событиями. Отсюда появилась традиция ходить по соседям, разбрасывая по углам зерна и желая хозяевам счастья. В современных реалиях, конечно, зерно лучше не раскидывать, но в соседа вполне можно бросить конфетой.

К домашним питомцам в этот день следует относиться с любовью и заботой, точно уже не бить и не обижать — считается, что в Рождество души умерших могут вселяться в животных.

8 ЯНВАРЯ

Наши предки называли 8 января «Бабьими кашами» и посвящали этот праздник повитухам: их поздравляли, кормили кашей, дарили им подарки. Сейчас 8 января можно поздравить работниц роддомов и женских консультаций, рассказав о старинной традиции.

Другая примета, которую вполне можно адаптировать для 2021-го, — выносить из дома весь хлам, битую посуду, ненужные вещи. Это принесет счастье в новом году, а заодно освободится лишнее пространство и ликвидируются ненужные пылесборники.

8 января наши прародители старались не покупать веревки — кто-то из родных может повеситься, — а также не пить и не варить кисель — это к покойнику.

9 ЯНВАРЯ

9 января — лучший день для защиты от ведьм. В этот день наши предки вбивали осиновые колья по углам двора, чтобы на их территорию не могла забраться колдунья.

Другая прекрасная традиция: высказывать все обиды и недовольства начальству, чтобы заключить более выгодный контракт с работодателем на следующий год. 9 января вообще было днем найма, в это время в селах, как правило, проходили выборы пастуха, которые оканчивались обильными алкогольными возлияниями. После пастух шел в лес и читал особенный заговор, чтобы заключить договор с лешим, который будет помогать ему охранять стадо.

10 ЯНВАРЯ

В народном календаре 10 января — Домочадцев день, прекрасный повод провести время только в кругу родных и близких. Традиционно в этот день накрывали пышные столы с большим количеством мяса, веселились, играли в игры, а еще загадывали семейное желание. Чтобы оно точно исполнилось, нужно было пойти на гору, вбить в нее колышек, а вокруг него всем вместе завязать кусок ткани, думая при этом о своем желании.

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