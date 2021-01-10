Вандальные надписи с объектов города удаляют ежедневно

Сотрудник ГБУ «Гормост» Олег Вишневский отмывает стены подземного пешеходного перехода. В числе забот коммунальщиков — очистка объектов от надписей вандалов / Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 10 января, коммунальные службы столицы сообщили, что за 2020 год удалили почти шесть тысяч вандальных надписей и рисунков с городских объектов.

Специалисты очищают от несанкционированных изображений около 12–15 объектов в день. Сотрудники ГБУ «Гормост» удаляют рисунки со стен пешеходных переходов и транспортных тоннелей, набережных, памятников, фонтанов, мостов, путепроводов, эстакад, а также несанкционированную рекламу с тротуаров и подходов к сооружениям. В свою очередь специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» очищают бордюры, шумозащитные экраны и дорожные знаки.

Чаще всего рисунки наносят с помощью баллончиков с краской или перманентных маркеров. Применение моющих растворов в большинстве случаев не приносит должного эффекта. Сильно въевшаяся краска полностью не удаляется. На поверхности могут оставаться разводы и помутнения. Гладкие гранитные поверхности, кафельная плитка, пластик и стекло очищаются с помощью спецсредств. Раствор наносится на поверхность, выдерживается около десяти минут и удаляется щетками, скребками или тряпкой.

— Чаще всего проблемы возникают при удалении рисунков со светлой облицовки стен пешеходных переходов и остекленных поверхностей надземных переходов, — сообщили в Комплексе городского хозяйства. — В таких случаях изображения приходится закрашивать.

Замена облицовки возможна только при капитальном ремонте, который проводят раз в 24–26 лет.

Разного рода вандализм портит внешний вид города и остается большой проблемой для коммунальных служб. Хотя год от года несанкционированных надписей становится все меньше. Из чего можно сделать вывод, что москвичи стали больше ценить свой город и относиться к нему бережнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги:

— Ущерб от действий вандалов, нанесенный пригородному подвижному составу на Московской железной дороге в 2020 году, превысил 30 миллионов рублей. Самыми распространенными актами вандализма остаются повреждение стеклоочистителей, стекол, диванов и кресел, ручек, замков, нанесение граффити.

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