Ретропоезд пришелся москвичам по душе

Москвичка Светлана Ряпкина едет на ретропоезде «Яхрома» на горнолыжный курорт в Подмосковье / Фото: Анна Малакмадзе, «Вечерняя Москва»

До Старого Нового года — до 14 января — у юных пассажиров ретропоезда «Яхрома» будет возможность отправить письмо Деду Морозу. Для этого в составе установили специальные ящики. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, что еще ждет пассажиров интересного маршрута.

Ретропоезд «Яхрома» дважды в день, кроме понедельника, отправляется с Савеловского вокзала. Конечной точкой состава, оформленного в духе 1980-х годов, станет спортивно-горнолыжный парк в Дмитровском районе.

— Кабина управления этого поезда отличается от той, что у современных моделей, — рассказывает машинист Сергей Чернопески. — Чтобы управлять им, пришлось пройти двухнедельные курсы. Прохожу по вагонам. Деревянные скамейки здесь выглядят так же, как и в составах 1980 года. На стенах вагонов висят плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни, и фотографии известных советских спортсменов. Предусмотрены и крепления для лыж.

Наконец, все пассажиры заходят. Старший проводник Алексей Малков флажком дает сигнал машинисту: можно отправляться!

Инструктор поездной бригады Максим Дацкевич предлагает пассажирам чай. Обращаю внимание, что со своими лыжами мало кто едет на базу. Интересно, почему так? Ведь маршрут самый что ни на есть лыжный.

— Да у меня своих лыж и нет, я не спортсмен, — объясняет один из пассажиров Михаил Виноградов. — Но сегодня у меня день рождения, поэтому решил сделать себе подарок и попробовать прокатиться. А лыжи возьму в прокате в самом парке.

Неподалеку от именинника сидит Светлана Ряпкина. Она тоже планирует взять лыжи напрокат.

— Прочитала о ретропоезде в интернете и решила попробовать, — объяснила она. — Если понравится, то куплю себе лыжи и буду ездить регулярно.

Поезд идет без остановок чуть более часа. А в Яхроме пассажиров встречают три советско-венгерских автобуса «Икарус», которые везут на горнолыжные базы.

ИСТОРИЯ

Поезд «Яхрома» воссоздан из восьми отреставрированных вагонов электрички серии ЭР2, выпущенных на Рижском вагоностроительном заводе. Составы этой модели называли «Лыжные стрелы» — в 1980 году, когда спортом занимались практически в каждой советской семье, такие электропоезда курсировали от Москвы к популярным горнолыжным курортам.

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