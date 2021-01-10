Водители стали сознательнее, нарушителей теперь меньше

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального административного округа лейтенант полиции Андрей Горячев (слева) и сержант полиции Артем Демин дежурят на Комсомольской площади / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД в праздничные дни несли службу в усиленном режиме. Корреспондент «Вечерней Москвы» вышел в рейд с полицейскими по местам, где часто совершаются дорожно-транспортные правонарушения.

Как отмечают полицейские, в праздничные выходные дни на дорогах стало меньше автомобилистов, а вместе с этим снизилось и количество правонарушений. Однако даже в каникулы стражи порядка не теряют бдительности и патрулируют самые оживленные трассы и опасные перекрестки. Один из постов расположился на улице Каланчевской — у пересечения проспекта Сахарова и Комсомольской площади.

— Здесь сейчас идет реконструкция железной дороги и из-за работ создается особо опасная ситуация, — говорит инспектор ГИБДД Центрального административного округа лейтенант полиции Андрей Горячев. — В обеденное время, когда есть окно в расписании движения поездов, рабочие трудятся в усиленном режиме, движение на дороге замедляется и создаются пробки. Поэтому нам приходится регулировать движение.

В часы пик полицейские принимают решения, исходя из интенсивности потока автомобилей.

— Даем преимущество для движения в том направлении, в котором едет больше машин, — объясняет лейтенант Горячев.

По его словам, в праздничные выходные попадается мало нетрезвых водителей — большинство москвичей сознательны и не садятся за руль, выпив. Но при этом появляются правонарушения, характерные именно для этого периода.

— Например, грязные, нечитаемые номера, — дополняет инспектор ГИБДД Артем Демин. — Была сырая погода, испачкались номера, а водители проявили халатность — не помыли. Возможно, кому-то это на руку — считают, что если они припарковались не в том месте или превысили скорость, то камеры не смогут зафиксировать нарушение.

Проходит около двадцати минут, и, как говорится, «на ловца и зверь бежит» — инспекторы останавливают машину с нечитаемыми из-за грязи номерами.

— Сержант полиции Демин, предъявите ваши документы, — просит полицейский, после чего объясняет причину остановки.

Водитель Николай Карташев показывает бумаги и просит его не штрафовать — мол, не заметил, что номера грязные, больше не повторится. Полицейских его слова не трогают: сержант Демин составляет протокол об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». Попутно Карташева проверяют по базе данных: привлекался ли он раньше к ответственности. Выясняется, что водитель нарушает правила не впервые. Ему грозит штраф — 500 рублей.

— Мы обязательно проверяем, чтобы в салоне каждой машины находились аптечка и огнетушитель, — объясняет лейтенант полиции Андрей Горячев. — Многие недооценивают важность этих предметов. А вот совсем недавно, 3 января, на улице Бутырский Вал во время движения загорелся автомобиль, из-за чего создалась опасная ситуация на дороге — пламя могло перекинуться на другие машины. На помощь пришли водители, которые имели в машине огнетушители. Они помогли справиться с пламенем.

Постояв еще несколько минут, полицейские решают сменить место дежурства. Перемещаемся к автомобильной стоянке у Ленинградского вокзала. Здесь расположен один из стационарных постов полиции, сотрудники которого часто выявляют нарушения правил парковки и дорожного движения.

Через полчаса дежурства попадается первый нарушитель. Таксист Алмаз Малмшибеков подвозит пассажира, но не надевает защитную маску.

— Вы нарушили статью КоАП Москвы «Нарушение требований нормативных актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы», — объясняет лейтенант полиции Андрей Горячев. — В транспорте как водитель, так и пассажиры должны находиться в средствах индивидуальной защиты. Ношение масок необходимо в первую очередь для вашей безопасности, ведь неизвестно, здоровый или больной пассажир садится к вам в салон.

Андрей Горячев составляет протокол.

Всего в Центральном административном округе с 1 по 9 января текущего года за управление автомобилем в нетрезвом виде задержали одного москвича.

— Еще на одного составлен протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. За проезд на красный свет составлено 70 протоколов. За выезд на встречную полосу — 5 протоколов. Кроме того, с начала года было совершено два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Помимо этого, совершено 92 мелких ДТП, — сообщил командир 1-го батальона ГИБДД УВД по ЦАО Алексей Шевцов.

Что касается статистики по городу, за 11 месяцев прошлого года количество ДТП с погибшими уменьшилось почти на 16 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. На городских дорогах погибло на 61 человека меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

ВАЖНО

Полицейские рекомендуют водителям в начале зимнего сезона ставить на автомобиль шины с шипами, а весной обязательно менять. Это позволит снизить риск дорожно-транспортных происшествий. Машины без зимних шин больше подвержены заносам.

При этом пешеходам рекомендуют носить одежду со светоотражающими полосками, так как темнеет рано. Кроме того, во время гололеда водителям не рекомендуют развивать большую скорость, так как на зимних дорогах удлиняется тормозной путь, что повышает риск ДТП.

Также пешеходам не стоит стоять рядом с буксующей машиной, так как из-под колес могут вылететь куски льда, имеющие достаточную скорость, чтобы травмировать при попадании.

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