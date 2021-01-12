Я на позитиве! Как изменить свое отношение к жизни и окружающим в лучшую сторону: советы психолога

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Современный мир — место невероятных трансформаций, взлетов и падений, кризисов и новых возможностей. Как во всей этой суматохе не потерять себя и остаться позитивно мыслящим человеком? По мнению многих исследователей, важно развивать умение видеть положительные изменения и сосредотачиваться на возможностях, а ошибки воспринимать лишь как один из способов, который не работает. Подробнее об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи Ирина Стафийчук.

Учимся замечать хорошее

— Для начала предлагаю выполнить небольшое упражнение. Оно покажет, в какой мере у вас развито положительное восприятие реальности и легко ли вам применять его на практике, — советует Ирина.

Упражнение. Каждый день говорите по пять позитивных выражений по отношению к членам своей семьи или друзьям. Например, «дорогой, я рада, что ты у меня есть»; «доченька, какая ты у меня красивая»; «сынок, я тебя люблю». Старайтесь делать это искренне.

Важно при этом посмотреть на себя со стороны: как долго вы придумываете подобные предложения, в какой момент говорите, с какой интонацией произносите, что в это время происходит с вашим лицом, каковы телесные реакции. Подобный анализ поможет понять, с какими сложностями вы сталкиваетесь, и, вполне вероятно, вас удивит ответная реакция ваших близких. Если вы продолжите и дальше делать данное упражнение, то в скором времени у вас сформируется полезная привычка и умение замечать положительное в окружающих людях.

Больше поводов для радости

Также полезно понаблюдать за собой, как часто вы огорчаетесь или радуетесь. Для этого вы можете рисовать смайлик, соответствующий вашей эмоции, в блокнотике через каждый час. Упражнение следует делать в течение трех дней, недели или месяца.

— В завершение эксперимента подсчитайте грустные и радостные смайлики. Каких больше? Возможно, у вас есть повод задуматься. Но какой бы результат вы ни получили, важно помнить, что наш мозг распознает улыбку как сигнал к выработке гормонов эндорфинов, которые отвечают за радость и позитивное настроение, а также помогают справиться со стрессом. Поэтому используйте это знание для управления своим состоянием, — рассказывает психолог.

Старайтесь придумывать себе всевозможные поводы для радости и улыбки — это еще один важный шаг к тому, чтобы стать позитивным человеком.

Из минуса в плюс

В повседневной жизни можно использовать интересный психологический прием — позитивный рефрейминг. Это изменение восприятия чего-либо, рассмотрение ситуации с неожиданной стороны. В чем-то негативном видеть положительные аспекты.

— Например, вас раздражает строгий руководитель, но зато вы стараетесь быть внимательнее и ответственнее в своей работе. Или задерживается ваш автобус, а значит, есть время позвонить близким, почитать книгу или спланировать какое-либо дело, — говорит специалист.

Будьте благодарны

По мнению нейробиологов, еще один залог развития позитивного мышления — это выражение благодарности. Исследования в данной области показали, что люди, часто говорящие спасибо, счастливее и радостнее других.

Для развития этого умения рекомендуется вести дневник, в котором каждый день на протяжении месяца следует записывать от пяти до 10 благодарностей. Например, «я благодарю себя за изучение английского, я благодарю себя за встречу с давней подругой, я благодарна за успешное разрешение моей проблемы, я благодарна за солнечный день, я благодарна родителям за неожиданное предложение».

— Для занятия данной практикой можно самостоятельно сделать браслет на свой вкус. Его следует использовать как четки. Дотрагиваясь до каждой бусины, вы можете вспоминать то, что принесло вам радость, и благодарить за это. А если наденете его на руку, то в течение дня он будет напоминать, что мир наполнен изобилием, добрыми людьми, чудесными ситуациями и радостными моментами, — советует психолог.

Отпускаем обиды

Чтобы стать позитивным человеком, необходимо учитывать и то, что следует избавиться от внутренних блоков, психологических травм и обид. Возможно, для этого нужно обратиться к профессиональной помощи психолога, но с чем-то из вышеперечисленного вы вполне можете справиться самостоятельно.

Например, очень эффективный психологический прием по работе с обидой — это написание писем. Во-первых, нужно освободиться от всех негативных переживаний. Для этого следует написать обидчику о своих чувствах, обо всем, что давно хотели ему сказать.

Далее необходимо представить себя в роли этого человека и от его лица написать оправдательное письмо, в котором обидчик будет извиняться и объяснять причины своих поступков, поведения. Здесь же можете написать все добрые слова, которые так давно хотели услышать в свой адрес. Важно не исправлять и не перечитывать письма. Пишите столько, сколько хочется, и до тех пор, пока не почувствуете опустошение, освобождение.

А в завершение хочется сказать, что следует ежедневно упражняться в положительном восприятии действительности, а для этого важно помнить о коэффициенте Лосадо. Дело в том, что позитивных взаимодействий в деловых отношениях должно быть в три раза больше, чем негативных, а в семейной жизни — пять к одному. Поэтому делайте комплименты друг другу, хвалите, не забывайте заботиться и дарить подарки. Помните, что это отличная профилактика от уныния и негативных мыслей. Благодаря этому вы сможете наполнить отношения любовью и взаимопониманием, а также стать не только позитивным, но и счастливым человеком!

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