«Московское долголетие»: онлайн-занятия вдохновляют на написание сказок и создание кукольных спектаклей

Фото: Из личного архива Надежды Лобановой

Порядка 2,5 тысячи онлайн-групп более чем по 30 видам активностей открыто в настоящее время для москвичей старшего поколения. Это спортивные занятия, рисование, пение, танцы, уроки красоты и стиля, интеллектуальные клубы, литературные мастерские, виртуальные экскурсии, ландшафтный дизайн и многое другое.

В ноябре 2020 года для удобства и безопасности москвичей старшего поколения появилась возможность записаться в проект и на занятия в дистанционном формате. Старшее поколение горожан может оставить заявки по телефонам территориальных центров социального обслуживания столицы или на сайте. Там же можно ознакомиться с видеоинструкцией по установке компьютерной программы Zoom, узнать расписание и ответы на часто задаваемые вопросы. Кроме того, разобраться с техническими нюансами помогут кураторы и преподаватели проекта «Московское долголетие».

Дистанционный формат оказался востребован среди москвичей старшего возраста и активно развивается. На данный момент в рамках проекта занимается около 70 тысяч человек. Многие участники отмечают, что онлайн-занятия помогли им в прошлом году продолжить активно заниматься и не останавливаться на достигнутых успехах.

В частности, 2020 год стал плодотворным в творческой жизни участницы проекта «Московское долголетие» из Западного округа Надежды Лобановой. В мае она создала YouTube-канал, активно занималась живописью, написала порядка 15 сказок и сшила около 50 кукол.

— 2020 год стал для меня годом творческой самореализации. Самоизоляция помогла мне выйти на YouTube. Для канала я записываю собственные сказки и сопровождаю рассказы кукольными мини-спектаклями. У меня пока не так много подписчиков, но уже есть постоянные зрители, которые ждут выхода новых роликов, — говорит Надежа Александровна.

На достижение новых творческих вершин, по признанию Надежды Александровны, ее вдохновили занятия проекта «Московское долголетие». Она занималась актерским мастерством, посещала уроки по художественно-прикладному творчеству, где и научилась шить кукол, рисовала акварелью, изучала английский язык. С переходом проекта в онлайн-формат из-за сложной эпидемиологической обстановки Надежда стала посещать онлайн-курсы по психологии, которые, по словам участницы проекта, помогают ей поддерживать живое общение, находить поддержку в трудные моменты. Кроме того, на занятиях Надежда Александровна ищет вдохновение для новых сюжетов сказок.

— В основу многих сказок ложится реальная история или ситуация, которая произошла со мной или с моими знакомыми. Иногда изменяю уже готовые сюжеты и делаю позитивный финал. В сказках не хотелось бы нравоучений — а больше историй, в которых бы мог найти себя каждый. Меня вдохновляют простые люди. Например, на занятиях по психологии я могу не только с пользой для себя провести время, но и услышать истории, мысли, узнать интересы разных людей. Во всех моих произведениях счастливый финал, потому что я хочу дарить людям позитив, добро и любовь, — говорит Надежда Александровна.

Почти для каждой сказки Надежда Александровна шьет героев-кукол. Как говорит участница, она старается сделать каждую куклу индивидуальной, со своими чертами лица и характером. При создании кукол она использует подручные материалы: носки, перчатки, лоскуты ткани, а наполняет их различными крупами. Такие куклы называются «зерновушками». По словам Надежды Александровны, они помогают разрабатывать моторику пальцев у детей и пожилых людей и благоприятно влияют на когнитивные функции. После съемок видео для YouTube-канала большинство кукол участница дарит друзьям, знакомым и внукам.

Помимо творческих увлечений, Надежда Александровна помогает благотворительным организациям и принимает участие в акциях. В преддверии Нового года она написала более 60 писем от Деда Мороза для детей-инвалидов, которым важна духовная поддержка. Также в скором времени она отправит посылки с игрушками для ребят в детский дом.

— Мне кажется, очень важно дарить людям любовь и добро. Я хочу помочь людям поверить в то, что каждый человек любим, — говорит Надежда Александровна.

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