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Стали известны победители творческого фестиваля «Московского долголетия»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Стали известны победители творческого фестиваля «Московского долголетия»

Анастасия Волоснова

Город

Стали известны победители второго фестиваля творчества «Дороги, которые мы выбираем...» участников проекта «Московское долголетие». В программе приняли участие около двух тысяч пожилых москвичей.

В конкурсе было пять направлений: «Изобразительное искусство», «Художественная фотография», «Вокальное искусство», «Музыкально-инструментальное искусство» и «Художественное слово». Всего на фестиваль было подано около семи тысяч заявок.

Итоги конкурса начали подводить 1 ноября. За это время работы посмотрели более 550 тысяч раз, зрители поставили им более 33 тысяч лайков.

В самой популярной номинации «Изобразительное искусство» Гран-при получила москвичка Валентина Житкова, которая уже много лет занимается живописью. Лауреатом третьей степени стала начинающая художница Надежда Дубровина. Она нарисовала картину «Портрет внучки», где изобразила свою внучку в современном молодежном образе.

В рубрике «Художественная фотография» участники отправили на конкурс более 2,6 тысячи снимков. Москвичи старшего возраста присылали фотографии пейзажей, натюрмортов, столичных улиц.

Лауреатом второй степени в номинации «Музыкально-инструментальное искусство» стал Николай Соколов. Москвич сыграл композицию «Besame Mucho» на тревел-гитаре, он изготовил ее собственноручно. Всего на конкурс было подано более 500 заявок.

Гран-при в номинации «Художественное слово» получила Надежда Буеверова за стихотворение Андрея Дементьева «Баллада о матери».

Номинацию «Вокальное искусство» проводили дистанционно с помощью платформы Zoom. Дополнительный приз «За патриотизм» получил хор участников проекта «Московское долголетие» из САО. Москвичи исполнили композицию Вано Мурадели и Александра Соболева «Бухенвальдский набат», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Культурапенсионеры«Московское долголетие»
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