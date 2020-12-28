Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Лауреатами конкурса «Московская реставрация — 2020» стали специалисты, обустроившие 13 знаковых объектов. Среди них — Северный речной вокзал, Дом Наркомфина и ансамбль Рождественского монастыря.

Торжественная церемония награждения прошла в «Художественном» — старейшем кинотеатре Москвы. Его реставрация, кстати, была завершена в 2020 году.

— Несмотря на пандемию, несмотря на все проблемы, которые преследуют нас уже десятый месяц, мы с вами продолжаем уникальную, нужную, важную для города работу — возрождение памятников, возрождение культуры, возрождение истории нашего города, — сказал, вручая награды, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как пояснил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, в этом году в столице завершена реставрация более сотни исторических объектов. А еще 2020-й был богат на интересные археологические находки. Так, при раскопках на месте Хамовнических казарм, что на Комсомольском проспекте, обнаружили немало предметов, связанных с военной и кавалеристской тематикой: в основном это мундирные пуговицы конца XIX — начала XX века и множество нашивок.

— Также среди находок оказалось конское снаряжение: трензельные кольца — это часть удил, накладки на оголовье уздечек, стременная пряжка и сбруйная накладка, — рассказали в Департаменте культурного наследия. — Удалось обнаружить и несколько конских подков. Этот довольно богатый инвентарь был утерян во время верховой езды в манеже.

Наблюдая за перекладкой коммуникаций на улице Солянке, археологи обнаружили обломки красноглиняных курительных «турецких» трубок, медные монеты, наперсток и стеклянные пузырьки. Эти предметы, скорее всего, утеряны проезжавшими по Солянке жителями Москвы.

На Петровке — между Петровским и Столешниковым переулками — археологи обнаружили счетный жетон, изготовленный в мастерской Краувинкелей города Нюрнберга в конце ХVI — начале ХVII века. Вот так: Москва умеет хранить историю.

Читайте также: Историк и москвовед рассказал об особенностях столичных дворов