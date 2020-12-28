Историк и москвовед рассказал об особенностях столичных дворов

Телеведущий Виталий Калашников — еще и отличный экскурсовод / Фото: Из личного архива Виталия Калашникова

В эпоху пандемии мир словно сузился до рамок собственной квартиры и дворовой территории, на которую наконец опять посмотрели более внимательно. К нашим дворам вернулась роль «центра жизни». Об особенностях столичных двориков «Вечерняя Москва» побеседовала с историком, москвоведом, телеведущим Виталием Калашниковым.

— Виталий, вы захватывающе рассказываете о столице не только на телеканале «Москва 24», но и в рамках своих экскурсий по городу. Одна из них как раз посвящена знаменитым дворам. Полагаете, их роль изменилась в период карантина?

— Определенно. Я бы тут провел параллель с 20-ми годами прошлого столетия, когда после революции Москва вновь обрела столичный статус, в нее хлынул поток людей, жилья на всех стало не хватать, появилось множество коммуналок, где в комнатах соседствовали совершенно разные личности: профессор, учительница, директор магазина, рабочий. Люди ютились буквально на десяти квадратных метрах, и их, естественно, тянуло на волю, точнее, во двор. Поэтому они активно обживали тогда эти общественные пространства. Так или иначе, все повторяется — ныне дворы опять стали центром притяжения, где сидят на лавочках пенсионеры, играют дети, гуляют мамы с колясками, прогуливают питомцев.

— А какие московские дворы вы бы назвали настоящими городскими «жемчужинами»?

— Буквально в каждом районе можно найти один, а то и больше необычных дворов, характерных для этого места. Есть дворы атмосферные, еще до-революционные, есть интересные дворы начала советского периода, есть современные. Например, на Пречистенке, 32/1, находится один из самых оригинальных дореволюционных дворов, где по сути ничего не поменялось.

Там моментально попадаешь в прошлое: нестандартное, круглой формы здание — усадьба XVIII века, много раз перестроенная, в которой в XIX веке была одна из лучших мужских гимназий Поливанова. В ней учились дети Толстого, шахматист Алехин... Сегодня там располагаются детская художественная и музыкальная школы. Прямо во дворе стоят работы учеников — барельефы, скульптуры — точно в музее. Есть замечательный двор начала XX века на Ивановской горке: в районе Китай-города, недалеко от Кремля, улица Забелина. Но туда зайти непросто — он на кодовом замке. Там целая каскадная галерея дворов, очень напоминающих питерские, бывшего доходного дома под названием «Соляной двор». В этом месте Алексей Балабанов снимал несколько эпизодов «Брата-2». И местные жители, разумеется, стараются оберегать свою легенду, такой оазис тишины, с арками, стариинным кирпичом, живописно увитым плющом, в самом сердце суетного мегаполиса.

Далее чем вам не натуральная сокровищница — двор на Тверской улице, 6. Сворачиваешь в арку — и вот, пожалуйста, — Саввинское подворье с двумя дворами-колодцами. Кроме того, нельзя не упомянуть Хитровку. Гигантский дом Колосова на Яузском бульваре закрывает очаровательный дореволюционный особняк, который как раз притаился во дворе. А прямо на площади стоит древний, реставрируемый дом Ярошенко с табличкой «Дом образцового содержания». И двор на загляденье: газон, беседка. Раз в год, как в добрые советские времена, выставляется стол на улице, с едой и напитками, и жители устраивают застолье для неравнодушных — для реставраторов, для тех, кому интересна судьба здания, кто выделяет деньги на его ремонт из личного бюджета. А в районе Чистых прудов, на улице Макаренко, 8, стоит огромная голубятня, которую возвел местный энтузиаст. Кроме голубей, там живут курицы с петухами и даже фазан с шикарным хвостом. Выглядит это весьма экстравагантно.

— А что скажете про дворы, где чтят память великих людей…

— Конечно, есть дворы, посвященные выдающимся личностям. Тот же ахматовский дворик на Большой Ордынке, где в 30–40-е годы Анна Андреевна подолгу жила у семейства Ардовых. Кстати, именно там состоялась ее единственная встреча с Мариной Цветаевой. Сегодня там очень душевный памятник, сделанный по эскизу Модильяни, а также граффити на стенах, цитаты из стихов. Необыкновенно вдохновляющее место.

Мой любимый двор в Замоскворечье. Но там есть и другие милые, пускай и не такие явные, их нужно искать. На-пример, в Голиковском переулке местный житель выращивает виноград «Изабелла». В начале осени, около подъезда, неизменно висят гроздья.

— Дворам новых жилых комплексов тоже есть чем гордиться?

— Несомненно. Я сам проживаю именно в таком, и к чести застройщиков должен признать, что дворы поражают масштабом, наполненностью, эффектным ландшафтным дизайном, спортивными снарядами. Отличные детские площадки — мне бы такую, когда я был ребенком! (Улыбается.) Мне импонирует фантазия мастеров, когда они ставят площадку, в виде Кремля, например. Это же здорово, иметь свой Кремль прямо под окнами! Можно ближе к полуночи, на Новый год, выйти с бутылкой шампанского и открыть ее рядом с декоративной Спасской башней, даже не выезжая в центр.

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