Владимир Жидкин: Молодые москвичи все чаще выбирают Новую Москву

Фото: Пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы

2020 год может войти в историю ТиНАО как рекордный по объемам ввода индивидуального жилья — около 400 тысяч квадратных метров против в среднем 300 тысяч в прошлые годы.

Свою роль сыграло желание людей повысить уровень личного комфорта на фоне пандемии. О других итогах и планах на 2021 год «Вечерней Москве» рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Перефразируя известную поговорку, можно сказать: обычный человек ищет, где лучше, а дальновидный — там, где жизнь комфортнее, безопаснее и динамичнее. Неслучайно молодые москвичи все чаще выбирают Новую Москву: с 2013 года число горожан, приобретающих жилье в ТиНАО, выросло в три с половиной раза. К 2035 году численность жителей Новой Москвы, по нашим расчетам, составит полтора миллиона человек! И феномен быстрого роста не сводится к приемлемой стоимости жилья в разных сегментах новостроек.

С самого начала власти города открыто говорили о планах по созданию мест приложения труда, объемах строительства жилья, соцобъектов, инфраструктуры, обосновывали ожидаемые объемы инвестиций… Огромная по масштабам стройка идет практически без срывов, по всем направлениям. Любой человек может в этом убедиться, побывав в Новой Москве.

По статистике, ТиНАО уже восемь лет являются одним из самых инвестиционно привлекательных районов России. Объем инвестирования достиг 1 трлн 930 млрд руб лей. Мы рассчитываем к Новому году перейти планку в два триллиона рублей. При этом три рубля инвестируют застройщики, инвесторы и один рубль — город. И дальше соотношение будет увеличиваться в сторону инвесторов, когда появятся дороги, метро, инженерные объекты.

Главной задачей остается создание максимально удобных условий для жизни, труда и отдыха. Формируется продуманный дорожно-транспортный каркас. Уже построено 250 километров магистральных дорог, и в ближайшие три с половиной года хотим построить столько же. Не считая 1000 километров дорог, построенных к СНТ и сельским населенным пунктам.

Духовное, физическое развитие людей — это наше здоровое будущее, поэтому появляются новые объекты культуры и спорта. Сегодня в ТиНАО семь музеев, 34 библиотеки и 14 школ искусств. Проектируем крупный депозитарный центр в Коммунарке, в 2021 году начнем строить четыре ДК в Московском, Троицке, Внукове и Кленове. Проектируется крупный спорткомплекс в Коммунарке. Ежегодно появляется по несколько парков — уже построено 19 крупных парков и обустраивается 20-й, в Воскресенском.

В Новой Москве преобладает молодое население. Мало рассчитывать на молодежь в вопросе динамичного прироста населения. Надо создавать условия для молодых семей. На сегодня построено 51 детсад, 19 школ и 14 объектов здравоохранения. Текущий год у нас получается рекордным.

Открывая новые и новые социальные объекты, мы умножаем возможности для людей, помогаем им стать счастливыми. Будущее Новой Москвы начинается уже сегодня.

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