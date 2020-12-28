Новоселам станет проще получить помощь при переезде по программе реновации

Жители поселка Шишкин Лес Виталий и Людмила Брайнины с дочерью Пелагеей осматривают квартиру в новом доме, куда они скоро переедут из старой пятиэтажки / Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Заселение уже 60-го по счету дома, построенного в рамках программы реновации, свидетельствует о том, что обновление жилого фонда столицы набирает обороты. Узнать о деталях переезда будущие новоселы могут несколькими способами.

— В Москве успешно внедрен сервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации», — отметил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. — Благодаря этому сервису жители пятиэтажек, подлежащих расселению, получают в личном кабинете на mos.ru и на электронную почту уведомления по основным этапам переселения в рамках реновации.

По словам Сергея Левкина, каждый год в мэрию поступают тысячи вопросов, связанных с программой реновации.

— Примерно треть обращений связана со сроками переселения из старых домов в новые, — пояснил он.

Еще одна распространенная тема — выбор стартовых площадок, где будут строить новые дома. Также до сих пор поступают вопросы, можно ли включить в программу пятиэтажку, хотя список расселяемых домов утвержден.

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов рассказывает, что ему жители тоже адресуют массу вопросов.

— Многие интересуются порядком переселения и спрашивают, сколько вариантов квартир им могут предложить, — пояснил депутат. — Точная цифра не оговорена, но обычно вариантов — два-три. Причем, если вы отказались от первого и потом захотели к нему вернуться, не факт, что вариант будет доступен: его могут предложить другому, и тот согласится.

Что касается сроков переселения, то, как пояснил депутат, программа реновации будет реализована до 2032 года. Но это максимальный срок: большинство участников программы получат новые квартиры куда раньше.

— Меня радует, что с 2017 года программа реновации серьезно изменилась в лучшую сторону. И в ее рамках не только строятся новые дома, но и благоустраивается территория, появляется новая инфраструктура: ФОКи, стадионы, парки, культурно-досуговые центры, — уточнил Александр Михайлович. — Что касается самого жилья, то все дома спланированы именно под требования реновации, жилплощадь, например, не меньше, чем в старых квартирах, а общая — существенно больше. К тому же рассчитываются возможности для докупки, проектируются специальные удобные и комфортные квартиры для маломобильных граждан. Квартиры сдаются с улучшенной отделкой, дома оснащены современными, умными приборами учета.

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