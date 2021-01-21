Москва готовится выпустить облигации

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Правительство Москвы в этом году собирается выпустить облигации, чтобы привлечь средства для финансирования важнейших городских проектов. Эксперты прогнозируют спрос на облигации со стороны инвесторов, которые в условиях снижения доходности многих привычных финансовых инструментов ищут новые активы для сохранения и преумножения сбережений.

Облигации для развития городских проектов

Москва уже почти 10 лет обходится без заимствований. Все эти годы город обходился собственными ресурсами, но в нынешних условиях, когда доходы бюджета из-за пандемии и кризиса снижаются, а социальные расходы сокращать нельзя, размещение облигаций является наиболее эффективной моделью для привлечения финансирования.

Предельный объем выпуска облигаций, предусмотренный бюджетом на 2021 год, определен в 396 миллиардов рублей. Выпуски будут размещаться в течение всего года, фактический объем выпуска будет зависеть от результатов исполнения бюджета и от текущих потребностей города в деньгах.

— Деньги, которые займет столица, пойдут в строительство, производство, поддержку бизнеса. Их в итоге получат жители и предприниматели города, что позволит многим компаниям выжить, получить помощь от города, снизить нагрузку на бизнес, сохранить рабочие места москвичей и создавать новые. Только так Москва сохраняет потенциал роста и в итоге пройдет кризис с меньшими потерями, — считает председатель комитета по налогам московской «Деловой России» Наталья Демченко.

Благодаря деньгам, привлеченным за счет выпуска облигаций, город сможет сохранить социальные расходы бюджета на необходимом уровне, что весьма важно в период пандемии, и при этом не останавливать городские инвестиционные программы. Более того, в условиях рекордно низких ставок привлечь с рынка деньги на их финансирование будет дешевле, чем замораживать и затем восстанавливать, когда в бюджете на это появятся средства. Проекты, на финансирование которых будут направлены привлеченные за счет выпуска облигаций средства, — это строительство новых школ, больниц, детских садов, дорог, метро и пр., которые весьма значимы для города, поэтому останавливать стройку нельзя, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Альтернативой займам было бы сокращение расходов бюджета на инфраструктуру. Но городская инфраструктура — это база для экономического развития любого города, а ее создание в Москве обеспечивает трудовую занятость москвичей. Остановить инфраструктурные проекты — это значит подорвать базу для развития и лишить занятых в них заработной платы. Привлечение долгосрочных заемных средств в инфраструктурные проекты — это азбука финансирования таких проектов. Строим сегодня — возвращаем завтра, когда получим экономическую базу с использованием этой инфраструктуры. У Москвы низкий размер долга и хороший кредитный рейтинг. Цена заимствований сегодня невысока. Самое время занять деньги на развитие инфраструктуры города, — считает президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косырева.

Новый инструмент для инвесторов

Планирующееся размещение облигаций для Москвы — уже не первое. В 2006 и в 2013 годах город выпускал облигации, которые пользовались высоким спросом у инвесторов, ведь Москва является надежным заемщиком. Эксперты прогнозируют, что новый выпуск также будет интересен инвесторам. Исходя из нынешних реалий, средняя ставка купона по таким облигациям может составить 5–7 процентов. Срок размещения — от 7–8 лет.

Региональные облигации сегодня являются популярным инвестиционным инструментом на фоне снижающихся ставок по банковским депозитам и достойной альтернативой ОФЗ и корпоративным облигациям по надежности и доходности. Таким образом, Москва не только привлечет с рынка деньги на свое развитие, но и даст инвесторам новый доходный и надежный инструмент, пояснил глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

— Облигационный заем — гораздо более гибкий инструмент, чем банковский кредит, поскольку и размещение обходится дешевле, и сроки более длительные и комфортные. С точки зрения инвесторов, Москва, безусловно, — абсолютно лидирующий субъект, что подтверждается данными Национального инвестиционного рейтинга агентства стратегических инициатив за последние два года, где российская столица занимает первое место. Выпуск облигаций — очень привлекательный инструмент вложения для инвесторов, позволяющий городу реализовать свои масштабные проекты, — считает председатель Экспертного совета по финансам московской деловой России Александр Любосердов.

— Облигации субъектов РФ в настоящее время ожидаемо пользуются высоким спросом среди инвесторов в силу более высокой кредитной устойчивости таких эмитентов. В условиях экономического кризиса банки и инвестиционные компании особенно тщательно относятся к составу своих инвестиционных портфелей, увеличивая долю высококлассных заемщиков, - отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

Эксперты прогнозируют интерес к облигациям не только со стороны крупных инвесторов, но и физических лиц. Тем более, сегодня, когда снижаются ставки по депозитам и падает доходность других привычных объектов для сбережений, все больше частных инвесторов открывает для себя инвестиции в ценные бумаги. Об этом говорит тот факт, что в прошлом году брокерские счета для покупки ценных бумаг на Московской бирже открыло больше частных лиц, чем за все предыдущие годы, в результате, к концу 2020 года их число приблизилось к 9 миллионам. Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,5 миллиона, при этом, в 2020 году было открыто 1,8 миллиона ИИС.

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