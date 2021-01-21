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Число самозанятых в столице в 2020 году увеличилось в 2,5 раза
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Число самозанятых в столице в 2020 году увеличилось в 2,5 раза

Ксения Монахова

Город

Число самозанятых в Москве выросло в 2,5 раза в 2020 году.По состоянию на 1 января 2021 года в столице зарегистрировано 479 тысяч человек.

Отмечается также, что в городе зафиксировано 30 процентов от общего числа самозанятых по всей России. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, каждый месяц этот статус регистрируют около 24 тысяч человек.

— Среди них люди, работавшие ранее неофициально, бывшие наемные сотрудники, которые в пандемию предпочли работать на себя, а также предприниматели, решившие перейти на более комфортный для них налоговый режим. В бюджет Москвы в 2020 году поступило 1,17 миллиарда рублей налога на профессиональный доход — в 2,4 раза больше, чем за весь 2019 год, — подчеркнул заммэра.

Владимир Ефимов добавил, что в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом самозанятые получили хорошую государственную поддержку. Так, им были возвращены уплаченные в 2019 году налоги, а также предоставили налоговый капитал для оплаты налога в 2020-м. Помимо этого, в начале текущего года самозанятым понизили ставку по льготному кредиту до семь процентов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, общий доход зарегистрированных в столице самозанятых в 2020 году составил 120 миллиардов рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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