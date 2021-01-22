Участница проекта «Московское долголетие» рассказала, как стала писателем

Фото: из личного архива Галины Щаповой

Активисты проекта «Московское долголетие» на своем примере доказывают, что впервые взять кисть в руки, начать заниматься вокалом, раскрыть в себе литературный или актерский талант и даже выйти на подиум можно в любом возрасте.

Специалисты и преподаватели проекта отмечают, что творческая деятельность способствует сохранению на высоком уровне интеллектуальной активности, тренирует когнитивные функции, помогает расширить круг общения. Главное — не бояться идти к мечте и пробовать себя в разных творческих активностях.

Например, участница проекта «Московское долголетие» Галина Щапова написала первую книгу «Московский трамвай (записки водителя)», когда ей было 50 лет и ее жизнь приняла неожиданный поворот. В трудные 90-е годы Галина решилась поменять профессию научного сотрудника в НИИ космической промышленности на водителя трамвая и неожиданно для себя нашла в новой работе вдохновение для написания книги.

— Пять лет я водила трамвай по маршруту № 50 через весь центр Москвы. За это время я устроила целую «революцию» в транспорте — подала массу рационализаторских идей, и все они были реализованы. Работа увлекательная, каждый день видишь много людей, их взаимоотношения. В результате у меня скопилось много историй, которые и вдохновили написать первую книгу к 850-летию Москвы, — говорит Галина Щапова.

Книга «Московский трамвай (записки водителя)» до сих пор пользуется большим интересом у читателей, была переведена на несколько европейских языков и получила много положительных отзывов от коллег-писателей. Галина вспомнила свой разговор с голландским переводчиком, который рассказал, почему он решил взяться за перевод ее книги:

— Вашу книгу будут читать все. Она несет много добра, положительной энергии, помогает не опускать руки в трудной ситуации и написана с юмором.

Сначала у Галины не было специального образования — только желание и вдохновение, чтобы попробовать себя на литературном поприще. Позднее она окончила литературные курсы. Сейчас у Щаповой пять изданных книг, печатные работы в различных российских журналах. Союз писателей России неоднократно отмечал Галину дипломами и наградами за вклад в отечественную литературу, а в конце 2020 года ей вручили орден «За вклад в литературу России XXI века».

Галина уверена, что добиться успеха можно в любом деле. И неважно, сколько вам лет, есть ли у вас опыт. Главное — не бояться и смело идти к мечте. Тем, кто хочет, но никак не может решиться написать первые строки, она советует побороть страх и понять, что даже если ваше произведение не станет популярной книгой, оно как минимум будет интересно будущим поколениям вашей семьи.

— В жизни каждого много событий и воспоминаний, которые могут стать рассказами или мемуарами. Уверена, если вы оставите их вашим детям и внукам — это будет бесценный вклад в сохранение истории каждой семьи и даже страны, — говорит Галина Щапова.

Раскрыть творческие способности, научиться работать с текстами, побороть «страх чистого листа», обсудить любимые литературные произведения, поделиться личным творчеством, а также узнать о секретах мастерства величайших писателей и драматургов участники проекта «Московское долголетие» могут на онлайн-занятиях «Литературная мастерская».

Выбрать интересующую группу и удобное расписание можно на сайте. В проекте открыто 46 групп по направлению «Литературная мастерская», которые посещают 600 человек.

На занятиях они учатся писать в разных жанрах: мемуары, автобиографии, сказки, рассказы, а также тексты для личных блогов в социальных сетях. В конце прошлого года даже состоялась презентация первой книги участников проекта — «По тропинкам памяти. Москва в лицах простых людей». Авторами стали 18 москвичей старшего поколения — слушателей курса «Мемуаристика» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), проходящего в рамках проекта «Московское долголетие».

СПРАВКА «ВМ»



На данный момент проект продолжает работу в онлайн-формате. Для москвичей старшего поколения открыто более 2,8 тысячи онлайн-групп по 30 видам активностей. Для удобства и безопасности москвичей старшего поколения в ноябре 2020 года появилась возможность записаться в проект и на занятия в дистанционном формате. Старшее поколение горожан может оставить заявки по телефонам территориальных центров социального обслуживания столицы или на сайте https://www.mos.ru/city/projects/dolgoletie/. Там же можно ознакомиться с видеоинструкцией по установке компьютерной программы Zoom, узнать расписание и ответы на часто задаваемые вопросы. Кроме того, разобраться с техническими нюансами новым участникам помогут кураторы и преподаватели проекта «Московское долголетие».

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