Коммунальные службы Москвы устраняют последствия снегопада

Сотрудники коммунальных служб Алексей Петров (слева) и Алексей Соколов расчищают тротуары от снега в «Москве-Сити» / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В четверг, 28 ноября, метель не застала коммунальщиков врасплох. Городские службы заранее подготовились к непогоде — спецтехника и дворники вовремя вышли на улицы.

Снегопад обещает затянуться до вечера пятницы. О капризах погоды столичные службы были проинформированы заранее. Уже с 11 часов утра четверга машины вышли на сплошное прометание широких магистралей, а дворники начали расчищать территории у домов.

— Прирост снега за два дня может составить до 10 сантиметров, — отметил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести коммунальные службы в режим повышенной готовности.

С началом снегопада коммунальная техника приступила к проведению выборочной противогололедной обработки дорог, тротуаров, мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. На опасных участках, в первую очередь Московской кольцевой автодороги, в Троицком и Новомосковском округах, организовали дежурство тягачей. Противогололедную обработку тоже было решено провести в первой половине четверга.

— Для уборки выпавшего снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации, — подчеркнул Петр Бирюков.

По его словам, особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы, парковкам.

После первых сообщений о снегопаде началась «перекличка» районов — каждый отчитывался о том, как идут работы на общественных территориях и во дворах. После 16 часов началось повторное прометание крупных магистралей. Техника пошла строем по дорогам.

Столичные власти просят автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальщиков. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и не создавать помех во время движения колонн снегоуборочной техники. Там же напомнили, что подметать снег на городских дорогах и Московской кольцевой автодороге техника должна после выпадения каждых пяти сантиметров осадков. Снежный накат на магистралях и крупных проспектах предписано убрать полностью.

На некачественную уборку можно пожаловаться. Обращения принимаются на портале «Наш город», реагируют на сообщения и в социальных сетях. Так, после жалоб одной из жительниц столичного района Ростокино на плохую уборку остановки «Улица Докукина» данные были переданы в ГБУ «Автомобильные дороги».

— Работы по очистке остановок активизированы и будут выполнены в кратчайшие сроки, — отчитались в управе района Ростокино.

Особое внимание уделяется и необычным сооружениям столицы. Например, парящий мост в парке «Зарядье» убирают вручную, на Патриаршем мосту задействуют малогабаритную технику. На территории «Москвы-Сити» дежурят спецбригады.

Петр Бирюков отметил, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов.

Из-за снегопада власти призвали водителей строго соблюдать скоростной режим.

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