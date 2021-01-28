Более 30 тысяч крыш проверили на наличие наледи в Подмосковье через приложение

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 30 тысяч крыш домов проверили на наличие наледи в Московской области в январе. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Госжилинспекции.

Уточняется, что провести инспектирование кровли помогло приложение ведомства. Благодаря цифровому надзору был организован контроль состояния крыш в регионе. За январь проверили состояние свыше 29 тысяч фасадов, кровель и подъездных козырьков. В случае необходимости управляющие компании (УК) чистили снег и убирали сосульки и наледь.

— В правилах и нормах технической эксплуатации жилфонда содержится информация о том, что удаление наледи и сосулек с кровель домов в зимний период должно производиться сотрудниками УК, — рассказала руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.

Для соблюдения безопасности в приложении даются задания различным управляющим организациям, которые они должны своевременно выполнять.

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