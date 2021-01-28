Более 15 тысяч дворников вышли на уборку снега в Подмосковье

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Свыше 15 тысяч дворников задействованы в уборке дворов и общественных территорий после снегопада в Московской области. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное минблагоустройство.

Во время последнего снегопада на территории области выпало порядка двух сантиметров осадков.

— Сегодня, 28 января, в Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, — уточнил руководитель ведомства Михаил Хайкин.

Так, в уборке снега задействованы 15 тысяч 223 дворника и 1425 единиц техники. За ночь в регионе очистили от снежных осадков и наледи свыше восьми миллионов квадратных метров территорий. Реагентами обработали более восьми миллионов квадратных метров дорог.

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