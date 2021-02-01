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Благодаря городской поддержке растут объемы промышленного производства и создаются новые предприятия
Заместитель гендиректора завода по производству продуктов питания из мяса Иван Скуратов показывает современное оборудование, которое сейчас устанавливают на новом предприятии — его строительство не прерывалось даже в пандемию / Фото: Наталья Феоктистова, Depositphotos

Благодаря городской поддержке растут объемы промышленного производства и создаются новые предприятия

Марьяна Шевцова

Город

В понедельник, 1 февраля, столичные власти объявили о расширении возможностей для поддержки предприятий. «Вечерняя Москва» выяснила, как развивается промышленность в условиях пандемии.

Коронавирус и ограничения, связанные с ним, повлияли на многие сферы деятельности. Безусловно, коснулась пандемия и промышленности города. Тем не менее предприятия смогли преодолеть возникшие трудности и продолжить свое развитие.

— Могу сказать, что важную роль в том, что московские предприятия не снизили темпов производства и объемов инвестиций, сыграли меры поддержки, которые действуют с 2016 года, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров. — Благодаря им эффективно работающие компании получают специальные статусы — промкомплекса, технопарка, якорного резидента или инвестиционного приоритетного проекта и значительные налоговые и иные льготы.

По словам главы департамента, таких предприятий в Москве уже 124, а общий объем инвестиций этих компаний превысил 96 миллиардов рублей за пять лет.

— Тем не менее мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно внедряем новые меры поддержки московских инвесторов. Например, инвестиционный налоговый вычет, благодаря которому предприятие может еще больше уменьшить налоговую нагрузку, — добавил Александр Прохоров.

Стоит отметить, что в целом в 2020 году промышленное производство Москвы выросло на 5,1 процента. И одним из лидеров по показателям производительности стала мясная продукция. Так, рост объемов производства мяса увеличился в 4,2 раза, мясных полуфабрикатов — на 17,6 процента.

А скоро в Москве появится еще один завод по производству мясной продукции. Его строительство, несмотря на пандемию, не останавливалось. Комплекс по производству продуктов питания из мяса расположится на территории 38 тысяч квадратных метров.

— Мы будем выпускать 72 тысячи тонн мясной продукции в год и сможем обеспечить рабочими местами порядка 600 человек, — рассказал заместитель гендиректора предприятия Иван Скуратов.

На предприятии заработает высокоэффективное современное оборудование как европейского, так и российского производства, а зона приемки и отгрузки будет автоматизированной.

В создании завода активное участие принимает и правительство Москвы — власти без проведения торгов выделили предприятию землю общей площадью 3,17 гектара на Западе столицы в районе Новопеределкино.

— С 2018 года мы успешно реализуем масштабный инвестиционный проект по строительству данного комплекса, также нам присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта и был подписан специальный инвестиционный контракт, который дает дополнительные льготы, — отметил Скуратов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, она увеличилась на 5,9 процента по сравнению с 2019 годом. Самый значительный рост зафиксирован в производстве машин и оборудования — в 4,7 раза. Также в 2,1 раза в прошлом году увеличилось производство химических веществ. Производство пищевых продуктов выросло на 39,1 процента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Мосгордума приняла изменения, которые приводят столичное законодательство в соответствие с федеральным. Так, введены понятия статуса промышленного технопарка и его резидента, которые ранее были закреплены на федеральном уровне. Будут разработаны критерии присвоения нового статуса и возможные льготы для промтехнопарков и их резидентов. Кроме того, законопроект гарантирует сохранение мер поддержки по ранее подписанным Москвой специальным инвестиционным контрактам.

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