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Четыре новых межотраслевых объединения появились в Московском инновационном кластере
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Четыре новых межотраслевых объединения появились в Московском инновационном кластере

Ксения Монахова

Город

Еще четыре межотраслевых объединения появились на платформе Московского инновационного кластера (МИК). Они будут функционировать в сферах искусственного интеллекта, композитных материалов, биофармацевтики и медицинских технологий, травматологии и ортопедии.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, в целом в рамках МИК работает восемь межотраслевых кластеров. В них входят 325 компаний.

— Новые объединения будут заниматься повышением качества продукции, формированием научно-исследовательского потенциала, а также коммерциализацией разработок, — отметил Алексей Фурсин.

В объединение по развитию искусственного интеллекта включено более 45 предприятий из разных отраслей, включая информационные технологии, робототехнику и другие. Кластер по развитию отрасли полимерных композиционных материалов будет работать с биотехнологиями и фармацевтикой и похожими направлениями. На сегодняшний день в него входят 34 компании.

Сфера биофармацевтики и медицинских технологий будет работать над улучшением качества и безопасности продуктов. В нее включены 37 предприятий. А кластер для проектов в сфере травматологии и ортопедии насчитывает 34 участника. Они будут работать над инновационными решениями для производства медицинских изделий.

Кластеры, в которые входят разные отрасли, помогают им продвигать и популяризировать общие проекты. Стать участником объединения могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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