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Резидент технополиса «Москва» вложит более 20 миллионов рублей в медоборудование
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Резидент технополиса «Москва» вложит более 20 миллионов рублей в медоборудование

Юлия Ямпольская

Город

Компания «ТЗМОИ» (Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов) получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» в конце 2020 года. Уже в 2021 году она планирует вложить свыше 20 миллионов рублей в производство медицинского оборудования. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, предприятие занимается выпуском стерилизаторов, дезинфекционно-моечного оборудования, а также установками медицинских отходов.

На площадке ОЭЗ в Печатниках с 2015 по 2019 год компания успешно провела первый этап локализации производства. В этом году предприятие планирует приступить ко второму этапу, вложив 20,6 миллиона рублей, — уточнил Прохоров.

Как отметил генеральный директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев, проект способствует развитию сегмента высокотехнологичных производств медицинского оборудования. Кроме того, он даст городу свыше 30 новых рабочих мест.

Планируется, что компания и в будущем будет развивать производство, а также расширять номенклатуру оборудования для инфекционного контроля.

Читайте также: Статус резидента технополиса «Москва» получили 22 высокотехнологичных предприятия

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