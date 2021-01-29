Статус резидента технополиса «Москва» получили 22 высокотехнологичных предприятия

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Статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» получили 22 высокотехнологичных предприятия в минувшем году. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что объем заявленных инвестиций в проекты новых резидентов на ближайшие 10 лет составит 17,6 миллиарда рублей. Кроме того, они создадут порядка трех тысяч рабочих мест.

— На территории ОЭЗ четыре компании займутся технико-внедренческой деятельностью, остальные 18 — промышленно-производственной, — цитирует заммэра официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, новые резиденты будут заниматься производством коммутаторов, цифровых платформ, режущих инструментов, измерительного, холодильного и нефтесервисного оборудования, лекарственных препараты, займутся оптическими и энергоэффективными решениями. Компании будут выпускать сим-карты, аппараты искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательного оборудование.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, несколько компаний уже реализуют свои проекты. Так, они вложили свыше 1,8 миллиарда рублей и создали порядка 450 рабочих мест. Помимо этого, почти треть предприятий будет строить новые заводы на площадке «Алабушево». Отмечается, что они займут примерно 7,3 гектара земельных участков.

Каждый год число предприятий, подающих заявки на размещение производства в ОЭЗ «Технополис «Москва» и получение статуса ее резидента, увеличивается. Уточняется, что их освобождаю от уплаты налога на землю, имущество и транспорт, а ставка налога на прибыль составляет два процента.

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