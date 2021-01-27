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Резидент технополиса «Москва» выпустит первый прототип мобильных аппаратов ИВЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Резидент технополиса «Москва» выпустит первый прототип мобильных аппаратов ИВЛ

Кирилл Николаев

Город

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в августе выпустит первый опытный образец мобильного аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для пациентов с осложнениями после коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-службе технополиса со ссылкой на руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Отмечается, что создаваемый аппарат ИВЛ предназначен для помощи пациентам с поражением легких при коронавирусе в стационаре. Кроме того, он поможет при уходе за тяжелыми больными на дому. Также мобильные устройства будут востребованы в машинах скорой помощи.

По словам генерального директора технополиса «Москва» Геннадия Дегтева, проект реализуется совместно с голландскими партнерами. Они помогают создать инженерное решение, которое будет воплощаться на площадке ОЭЗ с максимальным импортозамещением, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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