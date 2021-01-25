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Роботизированную систему для молочного производства разработали в технополисе «Москва»
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Роботизированную систему для молочного производства разработали в технополисе «Москва»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42 Карта всех событий

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» — компания Bitrobotics — создал высокотехнологичную роботизированную систему по укладке нарезанного сыра для молочного производства в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, современные цифровые технологии применяют в различных сферах промышленности. Они способствуют сокращению издержек, повышению производительности линий, а также снижению процента брака.

— Так, резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» — компания Bitrobotics — реализует новый проект для ГК «Нева Милк» по роботизированной укладке нарезанного сыра. Кроме того, решения компании представлены в нашем «Банке технологий» — это специализированная площадка, где собраны новейшие разработки, позволяющие предприятиям в кратчайшие сроки подобрать необходимую технологию для внедрения и скорректировать ее параметры под свои задачи и профиль деятельности, — уточнил Александр Прохоров.

Он также добавил, что особенность разработки заключается в ее унифицированных элементах производства. Например, машинное 3D зрение сканирует и определяет наличие сыра в месте забора продукта, а дельта-робот захватывает, переносит и укладывает сыр на конвейер.

Кроме того, генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что запуск в эксплуатацию планируют в феврале 2021 года.

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